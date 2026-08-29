El Ayuntamiento de Badajoz renovará por completo el parque de Los Alféreces tras las quejas de los padres por las caídas

Una nueva caída ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad del parque infantil de la plaza de Los Alféreces, en Badajoz. Una niña de 4 años sufrió esta semana un percance en uno de los módulos de juego y se golpeó en la cabeza, el cuello y la espalda. Por fortuna, según explica su madre, María Laso, todo quedó en el fuerte golpe y la pequeña no presenta lesiones de gravedad. El accidente se suma a otros denunciados por familias en los últimos meses y llega cuando el Ayuntamiento de Badajoz confirma a este diario que la instalación será renovada por completo y adaptada para niños de menor edad. "Efectivamente, está en proceso de tramitación para renovarlo por completo. Se va a adaptar a niños más pequeños", indican fuentes municipales.

Sobre cómo se produjo la caída, María Laso explica que su hija accedió a la parte superior del módulo con ayuda de otra niña más mayor, y que, aunque ya se había tirado más veces por el tobogán, "esta vez decidió que, en vez de bajar por el tobogán, quería hacerlo por el zigzag, y ahí fue donde se cayó". Por suerte, la menor se encuentra bien: "Gracias a Dios solo tiene el dolor del golpe", señala su madre. El susto, sin embargo, ha llevado a la familia a reclamar que se adopte alguna medida provisional de seguridad mientras se ejecuta la anunciada renovación del parque.

Piden una solución provisional

María Laso recurrió esta semana a las redes sociales para localizar a otras familias que habían denunciado anteriormente los riesgos de esta zona infantil. "Mi hija pequeña ayer se cayó en el parque de la plaza de Los Alféreces. Gracias a Dios ha quedado en un susto", escribió.

La madre explicaba que, tras el accidente, había comprobado que existían más quejas por las características de la instalación. Su intención era ponerse en contacto con esos padres y aportar el parte de su hija para respaldar la petición de cambios en el parque.

La respuesta municipal, asegura, ha sido rápida y celebra el anuncio, pero considera necesario actuar también durante el periodo que transcurra hasta la sustitución de los juegos. "Lo que pedimos, ya que nos han contestado muy rápido que van a cambiar el parque, es que hasta que se cambie, que esperamos que sea cuanto antes, busquen una solución provisional para que no haya más accidentes", reclama.

Siempre alerta

Las advertencias no proceden únicamente de las familias que han sufrido accidentes. Usuarios habituales del parque consultados por este diario comparten la preocupación por la seguridad de la zona de juegos. Alicia Silva considera que, en términos generales, el parque está bien, pero hay una zona que le preocupa especialmente: "Lo único que me parece muy peligroso es el hueco del zig zag, que por ahí es por donde se caen los niños". Su propuesta pasa por instalar "alguna protección o unas barandas".

Silva asegura haber presenciado ya una caída. La víctima, recuerda, era un niño de aproximadamente 2 años. "Cayó muy mal. Se hizo daño, le quedó toda la carita con magulladuras y tenía golpes", explica. Esa experiencia ha cambiado su forma de vigilar a los pequeños: "Al niño que cuido o a mi nieto les prohíbo que pasen por ahí", asegura.

Una preocupación similar expresa Marcos Borrillo, que acude casi cada día a la plaza con su hijo de 6 años. "Miedo no, pero hay que estar atento todo el tiempo. Hay que estar al lado viendo cómo tiene que pasar de un lado al otro", explica.

Borrillo asegura que otros usuarios le han comentado que anteriormente existía algún elemento de protección en esa zona, aunque él no llegó a verlo. También recuerda otro accidente ocurrido hace unos meses: "Se cayó un niño y lo tuvieron que llevar al hospital porque se golpeó y creo que tuvo una fractura inclusive", afirma.

Para este padre, la solución no tendría por qué ser especialmente compleja mientras llega la renovación: "O se pone una red ahí, como estaba antes, o se continúa con el puente y se cambia la naturaleza del juego. No es tan difícil".

"No hay nada que impida la caída"

Jesús Sánchez, otro usuario de la plaza, también reconoce el riesgo que supone el módulo. Cree que, como mínimo, debería existir una indicación clara sobre la edad adecuada para utilizar esa parte de la instalación. "Debería estar señalizado para los mismos padres que eso es para los mayores", señala. El problema, añade, es que los niños más pequeños pueden tropezar y, una vez perdido el equilibrio, "no hay nada que impida la caída".

Las nuevas quejas se producen después de que este diario ya recogiera el pasado 1 de junio la preocupación de varias familias por la seguridad del parque. Entonces, los padres advertían especialmente del diseño de un módulo elevado y de la distancia existente entre algunos de sus apoyos, difícil de salvar para niños con las piernas más cortas.

Entre los testimonios estaba el de Elena López, cuyo hijo de 7 años sufrió una de las caídas más graves. "Cayó al vacío y se fracturó el cúbito y el radio con desplazamiento", relató entonces. Durante la caída, según explicó su madre, el pequeño fue golpeándose también en la cabeza y el hombro antes de llegar al suelo.

Imagen general de la zona de juegos, en la plaza de Los Alféreces (Badajoz). / Jota Granado

Casi tres meses después, y hasta que llegue la renovación del parque, las familias plantean que se proteja el punto conflictivo para evitar que el próximo susto tenga consecuencias más graves.