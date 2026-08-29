Concierto
Badajoz despide este sábado 'La Ciudad Encendida' con un tributo a Héroes del Silencio
La actuación correrá a cargo del grupo Senda y comenzará a las 21.00 horas
Badajoz pone fin este sábado a la programación de 'Badajoz, La Ciudad Encendida 2026' con un concierto tributo a Héroes del Silencio.
La actuación correrá a cargo del grupo Senda y comenzará a las 21.00 horas.
El concierto se celebrará en el Corredor Verde, situado al final de la calle Stadium, y será gratuito y al aire libre.
Durante la cita musical, Senda repasará algunas de las canciones más conocidas de Héroes del Silencio, la banda aragonesa que convirtió temas como 'Entre dos tierras', 'Maldito duende' o 'La chispa adecuada' en algunos de los títulos más reconocibles del rock español.
El espectáculo servirá como cierre de la programación cultural de la iniciativa municipal, que ha ofrecido diferentes propuestas durante los meses de verano.
- Fallece Pedro Márquez Alcalde, letrado jefe del Ayuntamiento de Badajoz durante 20 años
- Tania Panizo, casi dos años esperando una resonancia en Badajoz: 'Solo quiero saber qué tengo
- Una joven de 20 años se salta un semáforo y provoca un accidente en Badajoz
- Arrancan los trabajos previos para transformar el paseo de la Radio en Badajoz
- Dos vehículos arden en Badajoz en pocas horas: uno junto a Carrefour y otro en La Luneta
- El Hospital Universitario de Badajoz endulza la estancia de sus pacientes con más de 100 kilos de uva de Tierra de Barros
- Galería | Así ha sido el accidente en Fregenal de la Sierra
- Cultura, música y patrimonio para despedir 'Badajoz, La Ciudad Encendida'