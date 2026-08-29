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Badajoz despide este sábado 'La Ciudad Encendida' con un tributo a Héroes del Silencio

La actuación correrá a cargo del grupo Senda y comenzará a las 21.00 horas

El cartel del concierto.

El cartel del concierto. / Cedida

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L. C. B.

Badajoz

Badajoz pone fin este sábado a la programación de 'Badajoz, La Ciudad Encendida 2026' con un concierto tributo a Héroes del Silencio.

La actuación correrá a cargo del grupo Senda y comenzará a las 21.00 horas.

El concierto se celebrará en el Corredor Verde, situado al final de la calle Stadium, y será gratuito y al aire libre.

Durante la cita musical, Senda repasará algunas de las canciones más conocidas de Héroes del Silencio, la banda aragonesa que convirtió temas como 'Entre dos tierras', 'Maldito duende' o 'La chispa adecuada' en algunos de los títulos más reconocibles del rock español.

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El espectáculo servirá como cierre de la programación cultural de la iniciativa municipal, que ha ofrecido diferentes propuestas durante los meses de verano.

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