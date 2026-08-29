Badajoz despide este sábado 'La Ciudad Encendida' con un tributo a Héroes del Silencio

Badajoz pone fin este sábado a la programación de 'Badajoz, La Ciudad Encendida 2026' con un concierto tributo a Héroes del Silencio.

La actuación correrá a cargo del grupo Senda y comenzará a las 21.00 horas.

El concierto se celebrará en el Corredor Verde, situado al final de la calle Stadium, y será gratuito y al aire libre.

Durante la cita musical, Senda repasará algunas de las canciones más conocidas de Héroes del Silencio, la banda aragonesa que convirtió temas como 'Entre dos tierras', 'Maldito duende' o 'La chispa adecuada' en algunos de los títulos más reconocibles del rock español.

El espectáculo servirá como cierre de la programación cultural de la iniciativa municipal, que ha ofrecido diferentes propuestas durante los meses de verano.