Celestina cumple 100 años en Badajoz: "¿Cómo he podido durar tanto? Ni lo sé"

Uñas pintadas de rojo, gafas de sol y sombrero de paja. Celestina Alonso Laso acaba de cumplir 100 años y mantiene intactos su buen humor y su carácter. "La que tuvo, retuvo", bromea.

Nació el 28 de agosto de 1926 y ha pasado toda su vida en Badajoz. Celestina era la pequeña de siete hermanos y creció en San Roque, en la calle Macón, cuando la ciudad era muy distinta a la de hoy.

Un siglo después, cuando le preguntan cuál es el secreto para alcanzar una edad que muy pocos llegan a celebrar, se ríe: "Ni lo sé, ¿cómo he podido durar tanto?". Aunque reconoce que la alimentación ha sido "importante" y que siempre ha seguido las indicaciones médicas: "Yo lo que me ha mandado el médico lo he hecho a rajatabla".

A lo largo de sus 100 años, Celestina ha vivido épocas muy distintas. Entre los recuerdos de su infancia están los años de la Guerra Civil y, especialmente, las dificultades de la posguerra. De aquel tiempo recuerda que comían bellotas asadas y, en el mejor de los casos, un cocido que servía como único plato para todo el día.

"Badajoz era una ciudad muy pequeña, ahora ha venido mucha gente" Celestina Alonso

También permanecen en su memoria los animales de la granja de sus padres, el campo de San Isidro y aquellos juegos a la soga con otras niñas de su edad. De aquel Badajoz recuerda que "era muy pequeño" y que con los años "ha crecido y ha venido mucha gente".

Con el paso del tiempo llegaron avances que cambiaron la vida en todos los hogares y que Celestina recuerda especialmente: "La lavadora, qué alegría cuando llegó" y "la televisión, la disfrutábamos mucho".

El baile fue una de las grandes pasiones de su juventud. Todavía recuerda cuando se marchaba con sus amigas a San Francisco, a bailar a uno de los salones que había por entonces en el antiguo edificio de Hacienda. "Íbamos todas al centro a bailar. Era lo que más me gustaba", cuenta.

La familia, su gran pilar

Su vida adulta estuvo dedicada principalmente a sus labores y a sacar adelante a sus seis hijos, de los que tres ya han fallecido. Su marido, Manuel Micharet Galea, murió a los 64 años. Después llegaron nuevas generaciones y la familia siguió creciendo: Celestina tiene 15 nietos y una veintena de bisnietos.

Precisamente su familia prepara ahora una celebración a la altura de una ocasión tan especial. Buscan el mejor momento para conseguir algo que no resulta sencillo en una familia tan grande: reunir a nietos y bisnietos para celebrar juntos sus 100 años.

Desde 2020 pasa sus días en la residencia Puente Real de la avenida Adolfo Díaz Ambrona. La artrosis y los problemas de visión han ido marcando limitaciones y ya no puede hacer algunas de las cosas que hacía antes, como coser: "Es algo que echo de menos", cuenta.

De todos los momentos vividos, Celestina se queda con uno: el nacimiento de sus hijos. Si pudiera volver a vivir un solo día, elegiría aquel en el que fue madre. Ahora, su mayor deseo también tiene que ver con ellos: "Ir con mis hijos, los que ya no están conmigo. En este mundo ya no veo nada", explica.

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Celestina Alonso, acompañada de sus hijos Antonia y Francisco Micharet. / David Guilherme Carnerero

Mientras llega ese momento, alrededor de Celestina hay una familia buscando fecha para sentar a varias generaciones juntas y celebrar algo extraordinario: un siglo de vida. Ella, por su parte, parece dispuesta a seguir sumando: "Al paso que voy, sí. Sabe Dios lo que conoceré".