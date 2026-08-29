Incendio
Un incendio de nivel 1 en la carretera de Sevilla de Badajoz moviliza medios aéreos y terrestres
En las labores de extinción participan medios del Infoex, Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz y Guardia Civil
Un incendio forestal declarado este sábado en las inmediaciones de la carretera de Sevilla, la N-432, en Badajoz, ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad por afección a carreteras, según ha informado el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex).
El fuego se ha originado entre los kilómetros 7 y 11, en Campomanes, y el aviso se ha recibido a las 17.55 horas. Las llamas han afectado principalmente a matorrales, aunque por el momento se desconoce el número de hectáreas quemadas, según han confirmado los Bomberos de Badajoz.
El nivel 1 de peligrosidad se ha establecido a las 19.00 horas debido a la afección a la carretera. En las labores de extinción participan medios del Infoex, Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz y Guardia Civil.
Por parte del dispositivo autonómico se han movilizado dos unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada, además de un agente del Medio Natural (AMN). En total, el operativo comunicado está formado por 16 intervinientes.
En cuanto a los medios aéreos, trabajan en la zona un helicóptero y dos aviones para tratar de controlar las llamas.
Por el momento no ha trascendido la superficie total afectada por el incendio.
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