Jesús Ortega llena de flamenco extremeño una plaza Alta de Badajoz abarrotada

La plaza Alta de Badajoz volvió a convertirse en cuna del flamenco. Abarrotada, con todos los asientos ocupados desde horas antes y numeroso público de pie, acogió este viernes la tercera sesión del ciclo Flamenco en la plaza Alta, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz. El bailaor Jesús Ortega encabezó una noche dedicada a reivindicar la personalidad y la riqueza del flamenco extremeño.

Los jaleos extremeños, los tangos extremeños y los fandangos marcaron el recorrido de un espectáculo que miró a las raíces y a la tradición del género desde una perspectiva actual. El baile fue uno de los grandes protagonistas de una velada que reunió sobre el escenario a un amplio elenco de artistas de la región.

Junto a Jesús Ortega participaron como artistas invitados Alejandro Vega y La Caíta, mientras que el cuerpo de baile estuvo integrado por Sara Ortega, Teresa Corzo, María Romera y Alba Espósito. Baile, cante y música en directo se dieron así la mano ante una plaza Alta que respondió con una elevada asistencia.

Una noche de baile, cante y guitarra

La música completó la puesta en escena con José Ángel Castilla a la guitarra, José Gómez "Fefo" y Manuel Pajares al cante, y Paco el Aspirina al teclado y la percusión. Todos ellos acompañaron un recorrido por diferentes registros del flamenco de la tierra, con los estilos más ligados a Extremadura como hilo conductor.

Los jaleos y los tangos pusieron buena parte del carácter rítmico de la actuación, mientras que los fandangos ampliaron el recorrido por las distintas formas expresivas del género. Jesús Ortega y el resto del elenco hicieron del baile, el toque y el cante los protagonistas de una noche de flamenco extremeño en pleno corazón de Badajoz.

La actuación tuvo además un escenario especial dentro de la programación de este año. Aunque el resto de las citas de la decimoséptima edición se desarrollan en Santa Catalina, la sesión encabezada por Ortega regresó al enclave que da nombre al ciclo, un escenario con una profunda vinculación histórica con el flamenco.

La de este viernes fue la tercera sesión del ciclo, que este año reúne cinco citas entre los meses de abril y noviembre y cuenta en su programación con nombres del flamenco extremeño como Miriam Cantero, Esther Merino y Miguel de Tena.