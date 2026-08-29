Villafranco del Guadiana coloca cámaras de videovigilancia en sus edificios municipales para prevenir los robos y el vandalismo

Prevenir los actos vandálicos y robos en edificios e instalaciones municipales. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Villafranco del Guadiana ha comenzado a instalar cámaras de videovigilancia en diferentes dependencias y espacios públicos en la pedanía.

En total, se colocarán seis dispositivos en el ayuntamiento, las pistas de pádel y los almacenes donde se guarda el material de jardinería, pero la intención del alcalde pedáneo, Daniel Sánchez, es ampliarlos en el futuro a más puntos y también incorporar cámaras de control del tráfico. De momento, las primeras aún no están operativas y comenzarán a funcionar cuando estén listas las seis. El ayuntamiento lo comunicará antes a los vecinos y se colocará la cartelería reglamentaria para informar de su presencia.

Sánchez explicó que la decisión de reforzar la seguridad se ha tomado después de que en los dos últimos años se hayan producido varios robos en dependencias municipales y actos vandálicos en instalaciones deportivas. En este sentido, el alcalde pedáneo recordó que en las pistas de pádel se han destrozado varias veces los cristales y que, además del robo en la oficina de Correos en diciembre del año pasado, también el ayuntamiento y el almacén de jardinería han sido diana de los ladrones.

Estos sucesos no se saldan solo con la pérdida del material que puedan llevarse, sino que a ello se suma los daños que causan en el patrimonio de todos. Por eso, las cámaras pretenden servir de ‘aviso a navegantes’, para disuadir a los enemigos de lo ajeno de sus intenciones, ya que sus movimientos quedarán registrados y será más fácil que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los puedan identificar.

Como las de un banco

Las cámaras de videovigilancia que se han instalado son como las que funcionan en un banco, una tienda o una gasolinera. Tienen una memoria limitada, que se renueva cada cierto tiempo borrando las grabaciones antiguas. La inversión en estas seis primeras cámaras ha sido de alrededor de 1.500 euros.

A la espera de que terminen de instalarse, el alcalde pedáneo aún no puede precisar la fecha exacta en la que comenzarán a estar operativas, aunque confió en que su puesta en marcha no se demore más allá de unas semanas.

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Daniel Sánchez defendió que esta medida se ha tomado pensando en el interés de los vecinos de Villafranco del Guadiana, para mejorar la seguridad en la pedanía y para proteger el patrimonio municipal.