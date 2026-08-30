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Unas 14.000 personas disfrutan de la oferta cultural de Santa Catalina

El proyecto 'Arteria' busca superar las 29.000 visitas anuales con una programación ambiciosa para el segundo semestre

La cantaora Esther Merino, durante una actuación en Santa Catalina de Badajoz.

La cantaora Esther Merino, durante una actuación en Santa Catalina de Badajoz. / Jota Granado

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L. C. B.

Badajoz

Las exposiciones y actos culturales atrajeron a la iglesia de Santa Catalina de Badajoz durante el primer semestre del año a unas 14.000 personas, lo que consolida este espacio como uno de los “referentes” extremeños y españoles del arte contemporáneo.

Julián Mesa, máximo responsable de 'Arteria', proyecto encargado de la programación cultural en este espacio, ha expresado a EFE que estas cifras no solo permiten consolidar al céntrico inmueble como un espacio cultural de referencia en la región, sino también abrir a la ciudadanía pacense a las distintas miradas de entender el arte.

Publicaciones de arte contemporáneo españolas e internacionales incluyen ya al espacio pacense dentro de los referentes nacionales actuales, junto a los tradicionales 'centros neurálgicos' de las ciudades españolas más importantes.

Entre los referentes nacionales

El prestigioso proyecto Hybrid Art ubica, por ejemplo, a la iglesia de Santa Catalina como uno de los 10 centros españoles más importantes hoy a visitar en este sector, según ha explicado.

Otras publicaciones como Tendencias del Mercado del Arte o Siroco Magazine sitúan a su vez al centro pacense como uno de los espacios creados en los últimos años "dignos de visitar".

El máximo responsable de 'Arteria' ha expresado que todo ello también impulsa las visitas turísticas a Badajoz, de ahí la importancia de este proyecto.

Una de las exposiciones que explicó este importante número de espectadores fue la muestra que arrancó en el último tramo del semestre, a mediados de junio pasado, protagonizada por Patricio Cabrera, centrada entre otros en la pintura como espacio para incentivar la esperanza y la convivencia en armonía.

El objetivo: superar las 29.000 visitas

El objetivo de este espacio ahora es llegar al final de 2026 superando las 29.000 personas (cifra alcanzada el año pasado), para lo que se ha realizado una importante apuesta de cara al segundo semestre, periodo para la cultura tradicionalmente con más afluencia de público.

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Para ello, "se ha arrancado fuerte" con la continuidad de la muestra de Patricio Cabrera durante las primeras semanas del semestre y con la llegada ahora desde ayer de la siguiente muestra, de la artista vasca Gala Knörr, quien en su primer proyecto en Extremadura exhibe una propuesta que representa la culminación de una investigación realizada sobre la denominada música club en España y el resto de Europa.

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