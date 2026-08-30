‘Badajoz La Ciudad Encendida’ cierra el verano con más de 10.000 asistentes

Más de 10.000 personas han participado este verano en ‘Badajoz La Ciudad Encendida’, la programación cultural desarrollada durante julio y agosto en distintos enclaves de la capital pacense. La iniciativa cierra su edición de 2026 después de celebrar 58 actividades, a las que se ha sumado la iluminación ornamental de los Jardines de la Galera, y de incorporar nuevos espacios patrimoniales como escenarios para espectáculos y otras propuestas.

Los espectáculos han sido los que mayor público han concentrado, con unas 5.000 personas, mientras que alrededor de 1.000 han asistido a las performances. A ellas se suman los 1.020 participantes en las actividades organizadas con motivo de las Perseidas, los 720 de las visitas guiadas y los 160 de las sesiones de yoga, según el balance del Ayuntamiento de Badajoz.

Unos 3.000 en La Galera

Otro de los puntos de atracción durante los meses estivales han sido los Jardines de la Galera. Su iluminación ornamental, que se ha podido visitar semanalmente, ha atraído a alrededor de 3.000 personas. Entre ellas se contabilizaron cerca de 400 visitantes extranjeros.

La edición de este año también ha servido para llevar la programación cultural a nuevos enclaves de la ciudad. Por primera vez se han utilizado como escenarios el foso de Puerta Palmas, la batería del Rosario de la Alcazaba, el Parque de las Viudas y la plaza del Museo Arqueológico.

La programación se ha desarrollado de jueves a domingo durante julio y agosto, principalmente durante los atardeceres y las noches, con actividades culturales y de ocio dirigidas a diferentes públicos.

Artistas locales

‘Badajoz La Ciudad Encendida’ también ha reservado un papel destacado a artistas de Badajoz y del resto de Extremadura, que han podido mostrar su trabajo en algunos de los espacios patrimoniales incluidos en la programación.

Desde el ayuntamiento valoran positivamente la respuesta obtenida durante estos dos meses tanto por las cifras de participación como por las opiniones trasladadas por los asistentes.

El delegado de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, ha destacado el resultado de esta edición y la apuesta por llevar la actividad cultural a diferentes enclaves de la ciudad. "Con esta edición, Badajoz La Ciudad Encendida refuerza su vocación de convertir los espacios patrimoniales de la ciudad en escenarios abiertos a la cultura y de ofrecer una programación estable y diversa que contribuya a dinamizar Badajoz durante los meses de verano", ha señalado.

La iniciativa pone así fin a su programación de 2026 después de dos meses en los que cultura y patrimonio han compartido protagonismo en diferentes puntos de Badajoz.