La Filmoteca de Extremadura aplaza su regreso en Badajoz al 17 de septiembre por los problemas con el aire acondicionado

El arranque de la nueva temporada de la Filmoteca de Extremadura en Badajoz no cumplirá los plazos previstos en el calendario habitual. Tras un verano marcado por la incertidumbre y después de arrastrar más de dos años de fallos continuados en el sistema de climatización de la sala del Centro Joven, las proyecciones no volverán a la pantalla el 10 de septiembre como estaba previsto. La Consejería de Cultura ha confrimado que ha decidido posponer la reanudación del curso cinematográfico, al menos, hasta el próximo jueves 17 de septiembre.

Este nuevo aplazamiento es el reflejo directo de una avería que sigue lejos de solucionarse. Cabe recordar que el pasado mes de junio las protestas de los usuarios obligaron a trasladar de urgencia las tres últimas sesiones de la temporada al auditorio Ibercaja, huyendo de unas instalaciones que rozaban los 40 grados en el patio de butacas por la inacción administrativa.

Fuentes de la Consejería de Desregularización, Servicios Sociales y Familia, de la que depende el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx), señalan a este periódico que el origen del bloqueo se concentra en un componente de la maquinaria. "Se ha solicitado a la empresa fabricante del aparato de climatización un presupuesto para sustituir el ventilador de impulsión que está causando la avería y proceder así a su reparación", apuntan desde el departamento autonómico.

Sin embargo, los trámites avanzan a paso de tortuga ante la falta de respuesta del proveedor técnico. "Desde mediados de agosto se ha reclamado hasta en tres ocasiones desde el IJEx dicho presupuesto, encontrándonos a la espera de su recepción para poder continuar con las actuaciones necesarias. Las piezas solo pueden ser facilitadas por dicha empresa, de ahí que sea necesario que la actuación sea realizada por la misma".

Dos consejerías implicadas

Debido a esta dependencia técnica exclusiva del fabricante, que es Carrier, para sustituir elementos que ya se encuentran descatalogados, la administración mantiene la sala inutilizada de manera indefinida: "Mientras exista dicha avería, no será posible realizar proyecciones en la sala afectada".

A la falta de repuestos se suma un evidente cruce de competencia entre departamentos de la propia Junta de Extremadura. La sala de proyecciones depende del IJEx -que a su vez depende de la Consejería de Servicios Sociales-, quienes se está encargando de la reparación del aire acondicionado. Por otro lado, la Filmoteca de Extremadura depende de la Consejería de Cultura, quien debe encargarse de trabajar para ubicar a estos usuarios en una nueva sala.

Con todo ello, nace la posibilidad de buscar un nuevo emplazamiento provisional, algo que no convence en absoluto a los espectadores habituales. Los aficionados rechazan terminar arrinconados en salones de actos o espacios improvisados sin las condiciones óptimas e insisten en la reapertura del espacio original. "No queremos otro lugar para que se lleven a cabo las proyecciones, pues ese lugar alternativo no existe". Además, añaden que quieren que la Filmoteca siga con su programación en una sala de cine, que solo se puede encontrar en el Centro Joven -antiguos Multicines Puente Real-.

Con el inicio pospuesto, como mínimo, al 17 de septiembre, sin presupuesto sobre la mesa y con la maquinaria de aire acondicionado aún parada, una de las cuatro sedes de la Filmoteca de Extremadura afronta su regreso envuelta en las mismas dudas con las que se despidió del curso anterior.