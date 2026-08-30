Los Rebeldes, La Frontera y Diván du Don estarán en el Rock & Rett de Badajoz

Los grupos Los Rebeldes, La Frontera y Diván du Don serán las formaciones que este año actuarán en el certamen 'Rock & Rett' de Badajoz, destinado a recaudar fondos para la investigación y terapias en torno al Síndrome de Rett, que afecta principalmente a niñas.

El presidente de la asociación Mi Princesa Rett, Francisco Santiago, ha explicado a EFE que este evento tendrá lugar el 3 de octubre en el auditorio Ricardo Carapeto, escenario donde se han llevado a cabo las dos ediciones anteriores.

El máximo responsable de la asociación ha destacado que formaciones tan importantes en la trayectoria musical del país y de Extremadura apoyen esta causa cuyo objetivo es recaudar todo lo posible.

La iniciativa busca aumentar los fondos destinados a las investigaciones que se llevan a cabo en torno a la enfermedad en el hospital barcelonés Sant Joan de Déu, así como para facilitar que familias de niñas afectadas se beneficien de las terapias que ofrece la asociación en su centro pionero ubicado en Badajoz, que aumentará además plazas de cara al curso 2026/27.

Francisco Santiago ha adelantado que el próximo otoño estará cargado de iniciativas en este objetivo de recaudar fondos, con distintos eventos deportivos, culturales o sociales.

La Frontera nació en los tiempos de la conocida 'Movida' para innovar con música centrada en el country rock y el rockabilly, mientras que Los Rebeldes logró también importantes éxitos en el panorama nacional basados en el rock'n'roll.

Noticias relacionadas

Diván du Don es, por su parte, una de las formaciones más reconocidas de la música actual extremeña, habituales en los certámenes y conciertos más prestigiosos de la región y de otros territorios gracias al sentimiento que aportan sus acordes y melodías características.