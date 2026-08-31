Cinco horas, 66 espacios y más de 180 actividades: Badajoz vivirá este sábado su mayor Noche en Blanco

Más de 180 actividades, 66 espacios y cinco horas para convertir Badajoz en un enorme escenario cultural. La Noche en Blanco regresa este sábado a la capital pacense con la programación más amplia de su historia y con la previsión de volver a superar la barrera de los 100.000 visitantes. Música, patrimonio, teatro, exposiciones, talleres y propuestas para todos los públicos se sucederán desde las 22.00 hasta las 3.00 horas en una cita que alcanza su decimoquinta edición y que volverá a concentrar buena parte de su programación en el Casco Antiguo.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha detallado el programa de una edición que mantiene los 66 espacios del pasado año, pero incrementa considerablemente el número de propuestas. "Este año tenemos más de 180 actividades, son más actividades que nunca en la Noche en Blanco", ha señalado. En la edición anterior fueron alrededor de 170.

Casablanca ha destacado que la cita se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad desde que comenzó a celebrarse en 2010. Tras el parón obligado durante la pandemia, alcanza ahora sus 15 ediciones y se mantiene, según ha dicho, como "una de las noches en blanco con mayor trayectoria de España".

El objetivo, ha explicado, sigue siendo convertir durante unas horas la ciudad en un gran escaparate de la actividad cultural que desarrolla Badajoz durante todo el año. Todo ello con acceso gratuito y buscando que cada edición tenga personalidad propia. "Pese a que se repita el formato, queremos que sea una Noche en Blanco completamente diferente cada año, que nos sorprenda y podamos disfrutarla", ha señalado Casablanca, que considera que esa renovación constante explica buena parte del respaldo ciudadano.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, y la jefa del Servicio de Cultura, María Rodríguez, durante la presentación. / Rebeca Porras

Un videomapping para abrir la noche

La programación arrancará oficialmente a las 21.30 horas en la plaza de España, frente al palacio municipal, con el videomapping 'La máquina', una propuesta que recorrerá la cultura de Badajoz y algunos de sus acontecimientos más representativos utilizando la fachada del ayuntamiento como gran pantalla.

Ante la elevada afluencia prevista a esta actividad, la concejalía ha programado nuevas proyecciones a las 23.00, 00.00, 1.00 y 2.00 horas. Casablanca ha explicado que se ha elegido la plaza de España por sus características y por su condición de "epicentro de todo el casco antiguo".

Será el punto de partida de una noche en la que la cultura se extenderá por plazas, museos, monumentos, salas de arte y edificios institucionales. La organización movilizará a unas 150 personas, entre personal vinculado a las actividades, organización y seguridad. El concejal ha subrayado que su trabajo resulta imprescindible para que un dispositivo de estas dimensiones pueda desarrollarse con normalidad.

Entre las propuestas singulares estará también 'La calle habla en clásico', una instalación sensorial en la misma plaza que permitirá escuchar fragmentos literarios mediante teléfonos antiguos. Los Jardines de la Galera, por su parte, se transformarán con 'Galera Cosmos' en un paisaje inspirado en el universo mediante efectos de luz y sonido.

Cultura accesible y espacios recuperados

Una de las apuestas de esta edición será el escenario de cultura accesible del Museo de la Ciudad Luis de Morales, diseñado para facilitar la participación de personas con distintas discapacidades. Contará, entre otros recursos, con mochilas vibratorias acústicas e intérprete de lengua de signos.

Casablanca ha señalado que la intención es que las actividades puedan ser disfrutadas por todos los asistentes "independientemente de las capacidades diferentes que puedan tener". Por este escenario pasarán propuestas musicales y de flamenco, además de otras actuaciones, dentro de una programación que busca reforzar la vertiente inclusiva de la cita.

Otra de las novedades será la recuperación de la plaza de San José, que no pudo utilizarse el pasado año debido a las obras. El espacio albergará dos escenarios que alternarán microteatro y un espectáculo dedicado al cine y sus bandas sonoras. Desde allí partirá además un pasacalles que llevará el folclore extremeño por distintos puntos del Casco Antiguo.

Un acróbata, durante una de las actuaciones celebradas en San Francisco en la anterior edición. / Andrés Rodríguez

La Alcazaba se incorporará igualmente a la programación con una recreación histórica en el entorno de la ermita de la Consolación, mientras que la plaza de Santa María mostrará al aire libre parte del patrimonio escultórico municipal. Son algunas de las propuestas que el ayuntamiento ha querido destacar dentro de un programa que, ha insistido Casablanca, resulta imposible desgranar por completo debido a su extensión.

Música, familias y patrimonio hasta las tres

La música volverá a ocupar un lugar destacado, con escenarios repartidos por enclaves como la plaza Alta, la plaza de la Soledad, San Atón, San José, el claustro de San Agustín o la plaza de Cervantes. Cultura mantiene además su apuesta por artistas y grupos locales, con especial atención a los proyectos emergentes y con estilos dirigidos a públicos muy diferentes.

Las familias tendrán nuevamente espacios específicos. San Atón concentrará talleres y programación infantil, mientras que el paseo de San Francisco acogerá de nuevo propuestas relacionadas con el circo. Las plazas de Minayo y López de Ayala ampliarán igualmente la oferta de talleres y actividades creativas.

A ello se suma uno de los grandes atractivos de la Noche en Blanco: la posibilidad de visitar de noche algunos de los principales monumentos de Badajoz. El palacio municipal, la ermita de la Soledad, la Giralda, la Alcazaba y distintos puntos de la muralla baluartada estarán entre los espacios patrimoniales abiertos, en algunos casos con visitas guiadas.

Casablanca ha puesto especial atención este año en la Catedral de Badajoz, coincidiendo con el inicio de las conmemoraciones por los 750 años de su construcción, y ha animado a los pacenses a descubrir su interior y el patrimonio que conserva.

"Por dentro la catedral sí que merece mucho la pena visitarla y tiene muchos tesoros que muchas veces no conocemos" José Antonio Casablanca — Concejal de Cultura

Más actividades con los mismos 66 espacios

La cifra resume la dimensión que ha alcanzado el evento: más de 180 actividades en 66 espacios. El número de localizaciones no aumenta, pero sí lo hace su contenido. "Mismos espacios, o mismo número de espacios, pero muchas más actividades", ha resumido el concejal.

Museos, instituciones, conservatorios, espacios culturales y salas privadas se incorporarán también a una programación que busca mostrar en una sola noche buena parte del trabajo que desarrollan durante el resto del año. El Museo de Bellas Artes, el Meiac, el Teatro López de Ayala, la Fundación CB o los conservatorios son algunas de las entidades que se suman a la iniciativa municipal.

Las exposiciones volverán a formar parte del recorrido, aunque el ayuntamiento recomienda consultar el programa para seleccionar previamente las propuestas. Entre ellas habrá fotografía, modelismo, pintura y muestras vinculadas a la creación local.

Casablanca ha insistido precisamente en esa idea de planificación ante la enorme cantidad de alternativas. El programa completo estará disponible a través de los canales municipales y de la propia Noche en Blanco para que cada visitante pueda diseñar su recorrido.

Una de las actividades para niños de La Noche en Blanco 2025. / Andrés Rodríguez

Con una previsión de más de 100.000 visitantes, Badajoz afronta así una de las noches con mayor movimiento del calendario cultural. Cinco horas en las que monumentos, plazas y museos cambiarán su rutina y en las que el ayuntamiento pretende demostrar por qué, después de quince ediciones, la fórmula continúa funcionando.