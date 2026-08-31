La recreación de Los Sitios de Badajoz llevará a los jardines de La Galera los bailes de 1809

Badajoz volverá a sumergirse en los años de la Guerra de la Independencia los próximos 11 y 12 de septiembre con una nueva propuesta de recreación histórica que, en esta ocasión, dejará en segundo plano los combates para acercarse a la vida social de la ciudad. Los jardines de la Galera acogerán un concierto de música del periodo, un campamento histórico y la recreación de los bailes que se celebraron en la ciudad durante el otoño de 1809.

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, ha presentado la programación acompañado por Juan Carlos Romero, presidente de la Asociación Histórico-Cultural de Recreadores de Badajoz Baluarte, y varios de los recreadores que participarán en las actividades.

Galea ha recordado que la gran recreación de los Sitios de Badajoz tiene carácter bienal. Después de la batalla de gran formato celebrada en 2025, este año se apuesta por actividades diferentes que permitan "seguir manteniendo viva la llama" de la divulgación de los acontecimientos que vivió la ciudad durante la Guerra de la Independencia.

Tropas británicas

La propuesta de este año tendrá como protagonista un episodio menos conocido de la historia. Tras la batalla de Talavera, las tropas británicas permanecieron acuarteladas en Badajoz y durante 1809 y 1810 se sucedieron bailes, reuniones sociales y paseos en los que participaba especialmente la oficialidad.

"Estos hechos son poco conocidos, pero son muy importantes en el conflicto", ha destacado Galea. Según ha explicado, aquella estancia contribuyó a construir la imagen y la memoria que el ejército británico tenía de Badajoz, posteriormente condicionada también por los fallidos sitios de 1811 y por los acontecimientos que desembocaron en el asalto de 1812.

El concejal ha recordado además una singular vinculación de la ciudad con una de las figuras militares más conocidas de aquel periodo. Arthur Wellesley recibió el título de Lord Wellington después de la batalla de Talavera cuando se encontraba en Badajoz, donde, según ha señalado Galea, firmó por primera vez utilizando el título nobiliario con el que acabaría pasando a la historia.

La programación comenzará el viernes 11 de septiembre, a las 20.30 horas, en los jardines de la Galera, con un concierto dedicado a obras comprendidas entre 1790 y 1812. El programa permitirá recuperar composiciones vinculadas al periodo y, entre ellas, piezas que no se han escuchado públicamente desde hace más de dos siglos.

Galea ha señalado que podrán oírse "de forma inédita tras más de 200 años" músicas del momento, además de canciones surgidas durante el conflicto con componentes patrióticos y propagandísticos, elementos que también permiten comprender el ambiente político y social de aquellos años.

La jornada del sábado

La actividad continuará el sábado 12. Entre las 10.00 y las 14.00 horas se instalará y abrirá al público un campamento de época en los jardines de la Galera, donde habrá instrucción y explicaciones históricas. A las 21.00 horas comenzará el baile de época visitable, acompañado de escenas teatralizadas y pases organizados por grupos con guía turístico.

Juan Carlos Romero ha explicado que la intención es mostrar "una parte un poco más civil del conflicto", frente al protagonismo que tradicionalmente adquieren las batallas. La asociación ha recreado episodios relacionados con Badajoz desde 1808 hasta 1812 y esta propuesta permitirá incorporar el año 1809 al relato histórico de la Guerra de la Independencia en la ciudad.

No se reconstruirá un único baile documentado, sino "un compendio de todos los bailes que se llevaron a cabo en el otoño en Badajoz". El público contemplará la recreación desde la zona superior de los jardines, mientras los figurantes ocuparán la parte baja. Entre las diferentes piezas se introducirán pequeñas escenas relacionadas con sucesos y situaciones documentados en aquellas reuniones sociales.

Los protagonistas serán principalmente las contradanzas, uno de los bailes más habituales de la época. Está prevista la interpretación de tres, con explicaciones sobre sus características y contexto histórico. El baile contará con al menos diez o doce recreadores formando las parejas, aunque la cifra total de participantes será superior al sumarse otros figurantes.

El apartado musical correrá a cargo de un ensemble llegado desde Valencia e integrado por músicos vinculados al ámbito académico y a la recreación histórica. La formación utilizará instrumentos originales y reconstrucciones de instrumentos de época, con el propósito de acercar al público no solo las composiciones, sino también la sonoridad que podían escuchar los habitantes de Badajoz hace más de dos siglos.