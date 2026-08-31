Dos vehículos calcinados y otros tres afectados por un incendio de madrugada en la calle Conil de Badajoz

Un incendio registrado de madrugada en Badajoz ha provocado la calcinación de dos vehículos y daños en otros tres que se encontraban estacionados en las inmediaciones. Los hechos se produjeron sobre las 2.35 horas, a la altura del número 19 de la calle Conil, una vía situada entre La Banasta y la barriada de Llera.

Los dos vehículos directamente afectados, una furgoneta y un monovolumen, quedaron totalmente calcinados como consecuencia de las llamas. La intensidad del incendio también afectó por radiación térmica a otros tres vehículos estacionados en las proximidades.

La Policía Judicial y Científica investigan lo ocurrido

Fuentes de la Policía Nacional han señalado que los dos vehículos que ardieron se encontraban estacionados juntos en el momento de producirse el incendio.

La Policía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias y el origen del fuego. "Lo estamos investigando", han indicado fuentes policiales, que han precisado que en las actuaciones participan efectivos de Policía Judicial y Policía Científica.

Por el momento, no han trascendido las causas que pudieron originar las llamas, por lo que será la investigación policial la que trate de esclarecer si el incendio fue accidental o si existen otras circunstancias detrás del suceso.