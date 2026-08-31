Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Fuego

Dos vehículos calcinados y otros tres afectados por un incendio de madrugada en la calle Conil de Badajoz

La Policía Nacional investiga el origen de las llamas, que se declararon sobre las 2.35 horas entre La Banasta y la barriada de Llera

Un bombero trabaja en la extinción del incendio registrado de madrugada en la calle Conil de Badajoz.

Un bombero trabaja en la extinción del incendio registrado de madrugada en la calle Conil de Badajoz. / Bomberos de Badajoz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

Un incendio registrado de madrugada en Badajoz ha provocado la calcinación de dos vehículos y daños en otros tres que se encontraban estacionados en las inmediaciones. Los hechos se produjeron sobre las 2.35 horas, a la altura del número 19 de la calle Conil, una vía situada entre La Banasta y la barriada de Llera.

Los dos vehículos directamente afectados, una furgoneta y un monovolumen, quedaron totalmente calcinados como consecuencia de las llamas. La intensidad del incendio también afectó por radiación térmica a otros tres vehículos estacionados en las proximidades.

La Policía Judicial y Científica investigan lo ocurrido

Fuentes de la Policía Nacional han señalado que los dos vehículos que ardieron se encontraban estacionados juntos en el momento de producirse el incendio.

La Policía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias y el origen del fuego. "Lo estamos investigando", han indicado fuentes policiales, que han precisado que en las actuaciones participan efectivos de Policía Judicial y Policía Científica.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, no han trascendido las causas que pudieron originar las llamas, por lo que será la investigación policial la que trate de esclarecer si el incendio fue accidental o si existen otras circunstancias detrás del suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Pedro Márquez Alcalde, letrado jefe del Ayuntamiento de Badajoz durante 20 años
  2. Aparecen nuevos restos arqueológicos en la avenida de Huelva de Badajoz, junto a la necrópolis islámica ya documentada
  3. Los Rebeldes, La Frontera y Diván du Don estarán en el Rock & Rett de Badajoz
  4. Cerro de Reyes critica la limpieza 'a medio gas' del Rivillas y el Calamón en Badajoz y exige un mantenimiento integral
  5. El Ayuntamiento de Badajoz renovará por completo el parque de Los Alféreces tras las quejas de los padres por las caídas
  6. Celestina cumple 100 años en Badajoz: '¿Cómo he podido durar tanto? Ni lo sé
  7. La Filmoteca de Extremadura aplaza su regreso en Badajoz al 17 de septiembre por los problemas con el aire acondicionado
  8. Un incendio forestal en la carretera de Sevilla de Badajoz moviliza medios aéreos y terrestres

El Real Madrid paga la cláusula de rescisión del racinguista Sergio Martínez

El Real Madrid paga la cláusula de rescisión del racinguista Sergio Martínez

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Dos vehículos calcinados y otros tres afectados por un incendio de madrugada en la calle Conil

Dos vehículos calcinados y otros tres afectados por un incendio de madrugada en la calle Conil

El Badajoz cierra la pretemporada con una goleada al Pueblonuevo

El Badajoz cierra la pretemporada con una goleada al Pueblonuevo

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid
Tracking Pixel Contents