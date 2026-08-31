La Junta de Andalucía incorpora al pacense Víctor Píriz como director general de Proyectos Estratégicos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este lunes la designación del economista y jurista pacense Víctor Píriz Maya como nuevo director general de Proyectos Estratégicos. El nombramiento se produce en la reestructuración impulsada por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que también incluye la llegada del inspector Cristóbal Lara a la Dirección General de Tributos y Financiación Local.

Nacido en Talavera la Real en 1975, Píriz asume este reto en la administración andaluza tras un recorrido profesional que combina la dirección financiera en el sector privado, la gestión innovadora y una consolidada etapa política.

Etapa en el Congreso y la Junta de Extremadura

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura (UEx), graduado en Derecho por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y con Máster en Administración de Empresas MBA por la escuela de negocios EOI y Máster en Economía, Empresa y Trabajo por la UEx, Píriz inició su carrera en 2001. Dirigió el departamento financiero en multinacionales como Nestlé y Assa Abloy, así como firmas nacionales como Grupo Joca y Grupo Herrera. En 2008 dio el salto al sector público de la mano de Fundecyt-PCTEx (Parque Científico y Tecnológico de Extremadura), ubicado en Badajoz, entidad que llegó a dirigir.

Su perfil cobra mayor proyección pública en 2016 al ser elegido diputado del Partido Popular por Badajoz en el Congreso de los Diputados. Durante tres legislaturas (XII, XIII y XIV), ejerció como portavoz de Presupuestos del Grupo Popular y portavoz adjunto de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Posteriormente, en 2023, se incorporó al Ejecutivo regional de María Guardiola como secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, responsabilidad en la que permaneció dos años hasta su dimisión en septiembre de 2025 para regresar al sector privado en Madrid.

Con su incorporación al equipo directivo de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, la Junta de Andalucía busca reforzar la captación y el desarrollo de iniciativas industriales, tecnológicas y de gran impacto económico en la comunidad. Su bagaje técnico en gestión presupuestaria e innovación estratégica será clave para acelerar los proyectos regionales.