Más de 40 actividades, 600 personas y una cita con Saturno en la Fiesta de las Estrellas de La Cocosa

"Estamos acostumbrados a mirar mucho hacia abajo y esto es una invitación a mirar hacia arriba". Con esta reflexión de Nico Yacigi, representante de Universo EBN, se resume el objetivo principal de la Star Party que se celebrará en el Centro de Capacitación en Sostenibilidad y de Educación Ambiental 'La Cocosa' . Será los próximos 11 y 12 de septiembre y las inscripciones se podrán realizar a partir de mañana a las 10.00 horas.

Se trata ya de la segunda edición de esta iniciativa promovida por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz y coorganizada por Universo EBN. En este sentido, el diputado provincial Manuel Gómez ha hecho balance de un evento que nació el pasado año "con el objetivo de convertirse en una cita de referencia en el ámbito del astroturismo y la divulgación científica". Aquella primera edición logró reunir a más de 300 personas en una experiencia que combinó, según Gómez, "el disfrute del cielo nocturno, el conocimiento científico y los valores de la sostenibilidad".

Por su parte, Alejandro Peña, director del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la institución provincial, ha destacado que en esta segunda edición se dobla la apuesta, con la previsión de reunir a más de 600 participantes en las más de 40 actividades que se desarrollarán durante las dos jornadas en la finca de La Cocosa.

Programación de la fiesta de las estrellas

La agenda de actividades se abrirá el viernes 11 de septiembre con un taller de 'astrofotografía' que incluye fundamentos técnicos, planificación astronómica y una salida nocturna guiada para fotografiar el cielo con asesoramiento experto. Esta propuesta se completará con otros talleres experienciales dirigidos a todos los públicos y divididos en tres categorías: menores de 10 años, participantes de entre 10 y 14 años y adultos. Los dos primeros contarán con 15 plazas, mientras que el destinado a adultos dispondrá de 30.

Una de las actividades de la primera edición de Star Party. / Cedida

El sábado la programación comienza a las 11.00 horas con actividades como gymkana, rocódromos, scaperooms, talleres experienciales...

Donde se levanta la mirada

Pero será durante las observaciones astronómicas, programadas en ambas jornadas, cuando los participantes levanten realmente la mirada hacia el cielo. Cada una de ellas contará con 80 plazas, repartidas en cuatro grupos que realizarán las observaciones de forma simultánea, con la participación de algunas de las empresas más especializadas de la región.

Según ha explicado Yacigi, uno de los aspectos más especiales de estas observaciones es que cada una de las empresas cuenta con una forma diferente de acercar la astronomía al público. Así, los participantes podrán disfrutar de explicaciones en directo y, sobre todo, de observaciones nocturnas a través de telescopios, acompañados por guías especializados.

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Además, el representante de Universo EBN ha destacado que, aunque "todas las noches hay eventos especiales en el cielo", durante estas jornadas los participantes tendrán la oportunidad de observar Saturno, un aliciente que, en palabras de Yacigi, será "la guinda" de una auténtica fiesta de las estrellas.