Abiertas las inscripciones para la X edición del Club de Lectura Viva de Badajoz, que inaugura Anna Starobinets

Ya están abiertas las inscripciones para asistir a la X edición del Club de Lectura Viva de Badajoz, que inaugurará el próximo 18 de septiembre la escritora, guionista y periodista rusa Anna Starobinets (Moscú, 1978). El encuentro tendrá lugar a las 20.30 horas en el parque de Castelar y la asistencia será gratuita, aunque será necesario inscribirse previamente en www.clubdelecturaviva.aytobadajoz.es, ya que el aforo es limitado.

Starobinets será la encargada de abrir la décima edición del ciclo de encuentros con autoras y autores organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz y la Escuela de Narrativas Mirada y Voz, coordinado por su director, el escritor Miguel Ángel Carmona. La autora conversará con el público sobre Tienes que mirar (Impedimenta, 2021), su testimonio autobiográfico sobre la pérdida gestacional y la interrupción del embarazo por motivos médicos, un libro que rompió el silencio en torno a esta experiencia y que ha marcado a miles de lectores en distintos idiomas.

El encuentro con Starobinets abre una programación que se prolongará hasta diciembre con las escritoras y el escritor Blanca Lacasa (El accidente, 2 de octubre), Clara Obligado (Exilio, 23 de octubre), Marta San Miguel (Última escala, 13 de noviembre) y Luis Mario (Libro azul con mosca, 11 de diciembre).

En su primera década de vida, el Club de Lectura Viva se ha consolidado como una cita cultural de referencia dentro y fuera de Extremadura: en la edición anterior reunió a cerca de 500 lectores, con sesiones que llegaron a superar los 200 asistentes.

'Tienes que mirar', un libro que rompió un tabú

Publicado originalmente en Rusia en 2017 y editado en España por Impedimenta en 2021, Tienes que mirar narra en primera persona cómo, ya avanzado su embarazo, Starobinets recibió el diagnóstico de que el hijo que esperaba no sobreviviría, y el proceso, tan burocrático como humano, que atravesó en los sistemas sanitarios ruso y alemán hasta poder despedirse de él.

En Rusia, su publicación rompió un tabú social -el de hablar abiertamente de la interrupción del embarazo por motivos médicos- y provocó un debate público que derivó en cambios en la formación del personal sanitario y en la creación de un centro de acompañamiento para embarazadas con diagnósticos similares. "Era mi deber social romper ese tabú y empezar la conversación" (Efeminista), ha explicado la autora sobre los motivos que la llevaron a escribir el libro.

Licenciada en Filología por la Universidad Estatal de Moscú, Anna Starobinets ha trabajado como crítica, reportera y editora cultural en publicaciones como Expert y Russian Reporter, y es una de las voces más reconocidas de la narrativa rusa contemporánea. Su obra mezcla el terror, la fantasía y la crítica social, y entre sus títulos destacan Una edad difícil, El vivo, La glándula de Ícaro, Refugio 3/9 o Gatlántida, además de su última novela, El vado de los zorros (Impedimenta, 2026).

En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, decidió abandonar su país por motivos políticos y reside desde entonces en Barcelona. "Podría haberme quedado en Moscú si me hubiera callado, pero moralmente sentí que no tenía elección: preferí el exilio a sentirme una cobarde" (El Diario), ha declarado la escritora, que resume así la última década de su vida: "He perdido un embarazo, después tuve una hija, luego perdí a mi marido por un cáncer y después perdí un país. Así que probablemente ahora sea una persona distinta" (El Diario).

Homenaje al librero José María Casado

La sesión inaugural se abrirá con un breve homenaje a José María Casado, librero salmantino que se instaló en Badajoz en 1973 y fundó, junto a su esposa Esther, la librería Universitas, y que falleció el pasado 25 de junio a los 77 años.

Universitas fue un espacio fundamental para el Club de Lectura Viva: en sus instalaciones se celebró, en 2016, el primer gran encuentro del ciclo, con la escritora Sara Mesa. En el homenaje estará presente su viuda, Esther.