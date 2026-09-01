49 ayuntamientos del PP en Badajoz se suman a la concentración de la Femp en solidaridad con Ceuta

Las convocatorias impulsadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para el próximo 2 de septiembre en solidaridad con Ceuta han derivado en una marcada confrontación ideológica entre los principales partidos de la región. Un total de 49 ayuntamientos de la provincia de Badajoz gobernados por el Partido Popular han confirmado su adhesión al llamamiento para concentrarse a las puertas de los ayuntamientos.

Entre las plazas donde se secundará la movilización figuran algunos municipios de la provincia, como Badajoz, Don Benito, Zafra, Montijo, Los Santos de Maimona, Talavera la Real, Llerena, Fregenal de la Sierra y Fuente del Maestre. A ellos se suman cerca de cuarenta localidades pacenses, entre las que se encuentran Ahillones, Azuaga, Berlanga, Calera de León, Calzadilla de los Barros, Campanario, Capilla, Carmonita, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Garlitos, Granja de Torrehermosa, Guadiana, Helechosa de los Montes, Higuera de Llerena, La Codosera, La Garrovilla, Lobón, Nogales, Orellana la Vieja, Pallares, Peraleda del Zaucejo, Puebla de Alcocer, Ribera del Fresno, Salvaleón, Santa Marta de los Barros, Siruela, Solana de los Barros, Táliga, Trujillanos, Valdecaballeros, Valencia del Mombuey, Villar del Rey, Zahínos y Zalamea de la Serena.

Críticas socialistas

La iniciativa, respaldada en el ámbito autonómico por consistorios bajo el mandato popular, ha acentuado la brecha con el PSOE de Extremadura, formación que ha salido al paso reprochando la postura del gobierno regional de María Guardiola en la gestión de la crisis fronteriza y humanitaria. Aunque los socialistas han expresado su solidaridad absoluta con el pueblo ceutí, defienden que la vía de actuación debe centrarse en la responsabilidad institucional y el cumplimiento de la legalidad.

En este sentido, el portavoz socialista Manuel González ha exigido explicaciones a la presidenta de la Junta de Extremadura por la inasistencia del Ejecutivo autonómico a la Conferencia Sectorial, así como por el rechazo expresado por escrito a una partida presupuestaria de 25 millones de euros destinada al auxilio de Ceuta. Desde las filas socialistas, insisten en que gobernar implica participar en los órganos multilaterales, cooperar con otras administraciones, aceptar la financiación, proteger a los menores no acompañados y garantizar la convivencia social, situando la gestión institucional por encima de las convocatorias promovidas por los ayuntamientos del PP.

"Esto va de apoyar a un pueblo que lo está pasando mal"

Por su parte, el pasado viernes, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, mostró su total respaldo a la convocatoria de la Femp. Destacó la importancia de apoyar a Ceuta señalando que está "completamente de acuerdo con la presidenta de la federación" y que muestra su "apoyo y solidaridad a los españoles que lo están pasando mal". Asimismo, insistió en rechazar dobles lecturas de este acto afirmando que "esto solo va de apoyar a un pueblo que lo está pasando realmente mal".

Por otra parte, ante la negativa de otras formaciones a sumarse a la convocatoria, el regidor enfatizó el carácter unitario que debe primar en estas situaciones declarando que "debemos dar una imagen de unidad frente a quienes están intentando atravesar nuestras fronteras por la puerta de atrás y generando conflicto social". Gragera animó a toda la ciudadanía pacense y a todos los municipios a sumarse al acto que tendrá lugar en la plaza de España a las 20.00 horas. Finalizó reafirmando su visión del compromiso territorial al sostener que se trata de "una nación unida que se defiende frente a quienes han atravesado sus fronteras de manera irregular".