La Diputación de Badajoz apoya con hasta 900 euros un total de 76 actividades deportivas

La Diputación de Badajoz ha anunciado, mediante el Boletín Oficial de la Provincia, que estima 76 solicitudes de ayuntamientos para subvencionar diferentes actividades deportivas que han sido propuestas en los pueblos y las entidades locales menores. Después de abrir el periodo de petición, la institución provincial ha resuelto ya las primeras iniciativas que, se hayan celebrado o no, recibirán hasta 900 euros.

La convocatoria contemplaba que los municipios recibiesen ayudas para organizar una o dos citas cada uno, entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año, dentro del Plan provincial de cooperación para el Programa de Dinamización Deportiva 2026. En total, la dotación alcanza los 326.000 euros y esta primera resolución asigna 67.898.15 euros que corren a cargo del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional.

Para beneficiarse, las localidades deben cumplir los requisitos de organización, difusión y contabilidad. Por tanto, estos pueblos han demostrado estar al corriente de todas sus obligaciones.

Diferentes propuestas deportivas

La variedad entre las propuestas deportivas responde al interés de los consistorios y de la propia Diputación de Badajoz, de ofrecer a la ciudadanía una programación amplia y para todos los gustos. Con el objetivo de activar a la población, el Programa de Dinamización Deportiva sufraga parte de los gastos de actividades como la V Velada Boxeo Rural de Don Álvaro, la Fiesta Fin de Temporada Deportiva de Guareña o el IX Intercentros de Los Santos de Maimona.

Entre la diversidad de propuestas figuran también pruebas de atletismo, rutas senderistas y competiciones de ciclismo o fútbol, junto a actividades de aventura, escalada, piragüismo, pádel, petanca, karate o iniciativas deportivas inclusivas. También se incluyen propuestas dirigidas a públicos específicos, como torneos de categorías base, carreras de la mujer o jornadas dedicadas a la relación entre mujer y deporte, lo que pone de manifiesto la amplitud de una programación diseñada para fomentar la participación y la práctica deportiva entre diferentes edades y colectivos.

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En los próximos meses se dará a conocer la siguiente resolución con la que igualmente se ayudará al resto de pueblos.