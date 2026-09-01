Denuncia
La Guardia Civil de Badajoz investiga a un menor por presuntos tocamientos a una joven durante la feria de Gévora
Los supuestos hechos ocurrieron la madrugada del sábado al domingo
La Guardia Civil de Badajoz investiga a un menor por presuntos tocamientos de carácter sexual a una joven durante la feria de la pedanía de Gévora, que se celebró el pasado fin de semana, según han confirmado a este diario fuentes de la comandancia.
Los supuestos hechos ocurrieron la madrugada del sábado al domingo, tras lo que la mujer interpuso una denuncia en el cuartel de Suerte de Saavedra. El menor tiene 17 años y la denunciante 18.
La Guardia Civil identificó al denunciado, instruyó diligencias por un presunto delito de agresión sexual y dio traslado del caso a la Fiscalía de Menores.
Desde la comandancia no se ha ofrecido más información sobre esta investigación al haber un menor implicado, por lo que, de momento, se desconoce si el menor fue detenido y si se ha tomado alguna medida cautelar.
- Nuevo golpe al narcotráfico en Badajoz: la Guardia Civil interviene 423 kilos de cocaína en una furgoneta
- Nuevo caso del fraude de la transferencia bancaria en Badajoz: detenido un timador con 19 denuncias a sus espaldas
- Fallece Pedro Márquez Alcalde, letrado jefe del Ayuntamiento de Badajoz durante 20 años
- Aparecen nuevos restos arqueológicos en la avenida de Huelva de Badajoz, junto a la necrópolis islámica ya documentada
- Cinco horas, 66 espacios y más de 180 actividades: Badajoz vivirá este sábado su mayor Noche en Blanco
- Dos vehículos calcinados y otros tres afectados por un incendio de madrugada en la calle Conil de Badajoz
- Los Rebeldes, La Frontera y Diván du Don estarán en el Rock & Rett de Badajoz
- Cerro de Reyes critica la limpieza 'a medio gas' del Rivillas y el Calamón en Badajoz y exige un mantenimiento integral