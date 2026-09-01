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La Guardia Civil de Badajoz investiga a un menor por presuntos tocamientos a una joven durante la feria de Gévora

Los supuestos hechos ocurrieron la madrugada del sábado al domingo

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del cuerpo, en una imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del cuerpo, en una imagen de archivo. / LA CRÓNICA

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Guardia Civil de Badajoz investiga a un menor por presuntos tocamientos de carácter sexual a una joven durante la feria de la pedanía de Gévora, que se celebró el pasado fin de semana, según han confirmado a este diario fuentes de la comandancia.

Los supuestos hechos ocurrieron la madrugada del sábado al domingo, tras lo que la mujer interpuso una denuncia en el cuartel de Suerte de Saavedra. El menor tiene 17 años y la denunciante 18.

La Guardia Civil identificó al denunciado, instruyó diligencias por un presunto delito de agresión sexual y dio traslado del caso a la Fiscalía de Menores.

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Desde la comandancia no se ha ofrecido más información sobre esta investigación al haber un menor implicado, por lo que, de momento, se desconoce si el menor fue detenido y si se ha tomado alguna medida cautelar.

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