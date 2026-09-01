Investigan nuevas carreras ilegales de vehículos en la Plataforma Logística de Badajoz

La Guardia Civil de Tráfico investiga la celebración de carreras nocturnas ilegales en el entorno de la Plataforma Logística de Badajoz y trabaja para identificar tanto a las personas que participan en ellas como a los vehículos utilizados.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que las fuerzas de seguridad tienen constancia reciente de estas prácticas y ha señalado que la investigación se encuentra todavía en una fase inicial. "Estamos atentos a qué pueda suceder, en colaboración con la Policía Local de Badajoz, e intentando por todos los medios identificar a las personas que realizan este tipo de carreras ilegales", ha explicado.

Quintana ha recordado además que el pasado año ya se produjeron carreras de este tipo y hubo detenidos. Ahora, ante los nuevos episodios detectados, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para localizar a sus responsables.

El representante del Gobierno ha evitado ofrecer información sobre cómo se organizan las carreras, los vehículos empleados, los controles previstos o los lugares en los que podrían producirse nuevas quedadas, con el objetivo de no perjudicar las pesquisas. "Estamos en un inicio de la investigación. No demos pistas, porque lo que escribís vosotros lo ve gente que está haciendo cuestiones no legales", ha señalado a los medios.

No revelar detalles

En este sentido, ha insistido en que revelar detalles sobre el dispositivo podría facilitar información a quienes participan en estas actividades. "Lo que queremos es precisamente hacer esa investigación para identificar a los autores y localizar los vehículos", ha añadido.

La investigación corresponde a la Guardia Civil, según ha precisado el delegado del Gobierno, debido al lugar en el que se están produciendo estas competiciones ilegales. También se ha referido al riesgo que entrañan estas carreras, tanto para quienes participan directamente en ellas como para otros usuarios que puedan encontrarse en la zona: "Evidentemente, la investigación va a ir adelante y espero que localicemos a los autores", ha afirmado.

Preguntado por la existencia de otros puntos de Badajoz utilizados para este tipo de quedadas, el delegado ha rechazado nuevamente proporcionar detalles para preservar el factor sorpresa de la investigación.

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"Cuando alguien hace algo ilegal, lo hace sin que nosotros sepamos dónde, cuándo y cómo lo va a hacer", ha explicado, antes de recalcar que las fuerzas de seguridad trabajarán para identificar a los participantes y localizar los vehículos implicados en estas carreras ilegales.