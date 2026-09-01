El Langui lleva al al López de Ayala el espíritu inclusivo de ‘Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza’

El teatro López de Ayala de Badajoz acogerá el próximo sábado 19 de septiembre, a las 19.30 horas, la representación de Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza, una comedia teatral dirigida por José Manuel Motilla, conocido artísticamente como El Langui, que combina humor, emoción y una mirada inclusiva sobre la discapacidad y las relaciones humanas. La representación cuenta una historia que invita a la reflexión sin renunciar a la diversión. Además, en la obra también participan Gloria Ramos -nominada al Premio Goya a Mejor actriz revelación-, Claudia Fesser, Luis Sacristán, Alberto Nieto y Luis Mottola.

El tiempo total de duración de la actuación es, aproximadamente, de 100 minutos y está recomendada para todos los públicos. Respetando la motivación de la película, se presenta como una propuesta familiar, apta y accesible para todas las edades y las entradas, que tienen un precio único de 25 euros, ya se encuentran a la venta tanto en la web como en la taquilla del teatro López de Ayala.

Sinopsis

Claudia es una actriz de éxito a la que le falta el papel que pueda consagrarla. La oportunidad llega cuando un prestigioso director le ofrece el protagonista de su última película, un personaje con discapacidad. Para preparar la prueba, Claudia decide reencontrarse con Gloria, su prima con síndrome de Down, a la que abandonó diez años atrás para perseguir su sueño.

De vuelta en su barrio, se integra en un grupo de teatro junto a Gloria y conoce a Juan, un antiguo actor que también renunció a la fama. Lo que comienza como una estrategia para conseguir un papel acabará enfrentando a Claudia con su pasado y obligándola a descubrir qué significa realmente triunfar.

'Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza' es una obra que aborda cuestiones como la inclusión, los prejuicios, la autenticidad y la importancia de la convivencia, todo ello a través de un lenguaje cercano y accesible para todo tipo de públicos.