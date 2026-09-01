'Pasado y presente' de Ana Gil Ollero llega a El Corte Inglés de Badajoz

La exposición de pintura 'Pasado y presente', de la artista extremeña Ana Gil Ollero, llega este martes 1 de septiembre al espacio de Ámbito Cultural de El Cortes Inglés de Badajoz, donde permanecerá hasta el 15 del mismo mes.

La muestra recoge una selección de 20 obras en óleo y pastel concebidas como un "emotivo homenaje" al marido y la madre de la autora. Las pinturas pertenecen a distintas etapas creativas, de manera que la exposición se unirá pasado y presente, mostrando la evolución de la artista y "el recuerdo permanente de quienes impulsaron y acompañaron su pasión por la pintura".

Tras una etapa alejada de la pintura, la artista retomó su actividad en 2025 con la exposición 'Renacer', presentada en esta misma sala, según ha informado El Corte Inglés en nota de prensa.

Un año después, la pintora extremeña ha vuelto a mostrar su obra al público con 'Pasado y presente', una nueva propuesta que ha sido posible gracias al apoyo de su hijo, cuyo respaldo "fue determinante para hacer realidad la muestra".

La inauguración tendrá lugar este martes, a las 19.00 horas.

Trayectoria artística

Ana Gil Ollero, nacida en La Roca de la Sierra (Badajoz), pasó parte de su infancia y juventud en diferentes localidades de Andalucía y Extremadura debido a la profesión de su padre: veterinario. Actualmente reside en Badajoz, donde disfruta de la cercanía de sus hijos y nietos.

Asimismo, se formó artísticamente en la escuela de María Teresa Romero, en Badajoz, donde adquirió "los conocimientos y la confianza necesarios para desarrollar su propia expresión creativa". Desde 1983 participa de forma continuada en exposiciones individuales y colectivas celebradas en distintos puntos de Extremadura y Portugal.

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A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Segundo Premio del IX Salón de Pintores Noveles de Caja Badajoz, en 1987, y el Primer Premio de la décima edición de este mismo certamen, en 1988.