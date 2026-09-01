La Policía Nacional de Badajoz investiga el incendio del garaje de una vivienda en el Cerro de Reyes

La Policía Nacional está investigando el fuego que se declaró pasada la medianoche del lunes en el garaje anexo a una vivienda de la calle Francisco Quevedo, en la barriada del Cerro de Reyes de Badajoz.

De momentos, oficialmente ni la policía ni los bomberos, que tuvieron que intervenir para sofocar las llamas, confirman que sea intencionado. No obstante, según testimonios recogidos por este diario se sospecha que las llamas pudieron originarse después de que se lanzara un objeto incendiario por debajo de la puerta o por la ventana del garaje.

La Policía Nacional fue la primera en llegar a la vivienda, en la que en ese momento no había nadie, aunque se trata de una casa habitada. Tras tratar de sofocar el fuego con un extintor, se requirió la presencia de los bomberos, que lo extinguieron a través de la ventana. Un vecino que tenía las llaves -la propietaria se encontraba fuera de la ciudad- se acercó para abrirles, pero cuando llegó ya estaba apagado.

Daños

Los daños, según las primeras estimaciones, no fueron muy cuantiosos, aunque se quemaron algunos muebles que estaban en el garaje. También ha quedado afectada la puerta de acceso a este último.

Fuentes de la comisaría han informado de que aún no se ha presentado denuncia por estos hechos.

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A falta de que la investigación avance, tampoco se confirma que este episodio pueda tener relación con otros similares que se han sucedido durante meses en distintas zonas de Badajoz, fundamentalmente en las barriadas de San Roque y el Cerro de Reyes, donde se repitieron los ataques con objetos incendiarios y disparos a viviendas, detrás de los que, según la policía, estarían los ajustes de cuentas entre dos clanes enfrentados.