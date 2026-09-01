Cultura
La malaria y la salud protagonizan una exposición en el Hospital Centro Vivo de Badajoz
La muestra podrá visitarse hasta el próximo 17 de septiembre, sirviendo de marco para el VII Congreso Internacional sobre Malaria que se desarrollará entre el día 2 y el 5
El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge este martes 1 de septiembre, a las 20.30 horas, la presentación, el coloquio y la visita guiada a la exposición 'One Health y Malaria: una historia de salud compartida'. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 17 de septiembre, sirve de marco para el VII Congreso Internacional sobre Malaria, Fauna Silvestre y Otros Parásitos Sanguíneos, encuentro que se desarrollará del 2 al 5 de septiembre.
En el acto de apertura intervendrán la diputada provincial Paqui Silva y el catedrático del Departamento de Zoología de la Universidad de Extremadura, Alfonso Marzal, junto a representantes de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Badajoz.
Tanto la exposición como las jornadas académicas abordarán la conexión entre la salud humana, animal y ambiental bajo el enfoque integral One Health. A lo largo de la actividad, se analizarán aspectos clave como la ecoepidemiología y la dinámica de transmisión de parásitos en sistemas naturales. Además, se tratará la aplicación de la genómica e inteligencia artificial en la investigación de enfermedades tropicales, la respuesta inmunológica de los mosquitos vectores y el desarrollo de nuevas estrategias para combatir la malaria y otros parásitos en la fauna silvestre.
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