La malaria y la salud protagonizan una exposición en el Hospital Centro Vivo de Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge este martes 1 de septiembre, a las 20.30 horas, la presentación, el coloquio y la visita guiada a la exposición 'One Health y Malaria: una historia de salud compartida'. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 17 de septiembre, sirve de marco para el VII Congreso Internacional sobre Malaria, Fauna Silvestre y Otros Parásitos Sanguíneos, encuentro que se desarrollará del 2 al 5 de septiembre.

En el acto de apertura intervendrán la diputada provincial Paqui Silva y el catedrático del Departamento de Zoología de la Universidad de Extremadura, Alfonso Marzal, junto a representantes de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Badajoz.

Noticias relacionadas

Tanto la exposición como las jornadas académicas abordarán la conexión entre la salud humana, animal y ambiental bajo el enfoque integral One Health. A lo largo de la actividad, se analizarán aspectos clave como la ecoepidemiología y la dinámica de transmisión de parásitos en sistemas naturales. Además, se tratará la aplicación de la genómica e inteligencia artificial en la investigación de enfermedades tropicales, la respuesta inmunológica de los mosquitos vectores y el desarrollo de nuevas estrategias para combatir la malaria y otros parásitos en la fauna silvestre.