'Peluquero, sal de la silla': el libro del pacense José María Tinoco que arrasa en Amazon

El empresario, mentor y autor pacense José María Tinoco ha vuelto a marcar un hito en la plataforma Amazon. En tan solo 24 horas desde su comercialización, su nueva obra 'Peluquer@, sal de la silla' ha irrumpido con fuerza alcanzando el número uno en las categorías de Gestión del tiempo y Empresa, estrategia y gestión, situándose además en el puesto 77 del ranking general de libros más vendidos de la plataforma.

No se trata de una casualidad, sino de la consolidación de un fenómeno editorial que comenzó tras la crisis sanitaria. El propio autor explica el germen de su faceta como escritor: "Todo nace en 2020. Durante la etapa de la Covid-19, dos compañeros de Madrid me dijeron que se habían arruinado. Ellos fueron los que realmente me empujaron a crear el primer libro diciendo que yo era la persona que podía hacer que el sector de la peluquería cambiase".

Esa llamada de auxilio impulsó en septiembre de 2020 la publicación de 'De peluquero a empresario', que también se convirtió en un éxito de ventas en cuestión de horas. Ahora, esta segundo libro se plantea como la evolución natural de aquella iniciativa: "Este libro viene como continuidad del primero, que aborda el propósito. En este segundo, tratamos la parte de delegar, que es donde realmente al peluquero le falta esa capacidad de crecer y escalar".

Un enfoque extrapolable a otros sectores

Aunque la obra nace en el ámbito de la belleza y la imagen personal -gremio que Tinoco conoce muy bien-, sus enseñanzas sobre gestión estratégica se extienden a cualquier modelo de negocio. El autor subraya que el contenido aborda una problemática común a muchos pequeños empresarios: "Se puede extrapolar a cualquier sector porque se enfoca en el saber delegar. Muchas veces el empresario se convierte en un autoempleado en lugar de ser realmente un empresario, y termina siendo un esclavo de su propia empresa".

Para Tinoco, mentorizar a otros profesionales exige ofrecer herramientas prácticas y directas. Por ello, la obra no se limita a ser una lectura convencional, sino que integra una experiencia interactiva y formativa completa. "Cada capítulo incluye un código QR que lleva a YouTube a una formación especial, además de formularios y recursos aplicables desde el primer momento. Le he añadido una masterclass y tres cursos adicionales", señala el autor, quien añade que esto "no es solo un libro frío, sino algo que conecta con el autor y lo hace estar mucho más vivo".

Hitos y metas superadas

Respecto a la velocidad con la que la obra ha escalado posiciones en las listas de ventas, Tinoco admite que la meta siempre estuvo clara desde el diseño de la estrategia de lanzamiento: "Íbamos a por el superventas. Nunca sabes lo que vas a pescar cuando sales, pero a mí siempre me gusta competir y, si lo hago, no me quedo el segundo". Además, señala que "estar en la posición 77 en las primeras 24 horas está genial".

Con este segundo logro editorial, el autor pacense refuerza su posicionamiento dentro del sector empresarial y prepara ya nuevos proyectos orientados a seguir impulsando la productividad, la gestión del tiempo y el crecimiento del tejido pyme.