Silvia González confirma que el PSOE no participará en la concentración de la Femp en Badajoz y acusa al PP de "uso partidista"

La portavoz municipal y secretaria general del PSOE en Badajoz, Silvia González, ha confirmado que la formación socialista no participará en la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) a las puertas del ayuntamiento. González tilda la convocatoria de instrumentalización política y apela a abordar la cuestión en foros institucionales adecuados.

"No vamos a participar en esa convocatoria porque, al final, es un uso partidista de una institución. Es tremendo que desde una institución se organicen este tipo de actos. Nosotros preferimos no politizar este tema y trabajar desde nuestra posición a través de una tarea diaria", señala González.

Críticas a la gestión de la Junta

La dirigente socialista centra sus críticas en la negativa de la Junta de Extremadura -junto a Aragón y Castilla y León- a aceptar la partida estatal de 25 millones de euros destinada a la atención de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta. Para González, esta posición contrasta directamente con la movilización promovida en las entidades locales.

"Me preocupa que seamos ejemplo a nivel nacional por ser una de las tres comunidades gobernadas por el Partido Popular que se ha negado a aceptar esa partida de 25 millones de euros, mostrando una dolorosa insolidaridad", manifiesta la secretaria general. Silvia González también ha mostrado su más "absoluta perplejidad", añadiendo que le "importa muy poco si el PP lo hace por mantener el acuerdo de gobernabilidad con Vox o por complacer a otros; te acabas convirtiendo en lo mismo". La portavoz señala que "lo que toca ahora es arrimar el hombro en los foros adecuados, que son los regionales, para acoger especialmente a los más vulnerables, como mujeres y niños".

Petición de cautela

González, que cuenta con experiencia previa en la administración pública en la homologación de títulos extranjeros en la Delegación del Gobierno, defiende la aportación del colectivo migrante en la economía y la sociedad. "Hay una serie de profesionales que necesitamos, mano de obra cualificada y menos cualificada. Esto debe tomarse en su justo contexto y no debemos politizar ni sembrar mensajes de odio, xenofobia o racismo. Es un tema especialmente delicado con el que tenemos que tener mucho cuidado y mucho mimo", ha concluido la portavoz municipal socialista.