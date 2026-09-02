Más de 8.000 personas abarrotan la plaza de España de Badajoz en apoyo a Ceuta y contra Pedro Sánchez

Más de 8.000 asistentes -5.000 según la Delegación del Gobierno en Extremadura- han abarrotado esta tarde la plaza de España de Badajoz en apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) a las 20.00 horas, los ciudadanos y una amplia representación institucional se han concentrado a las puertas del consistorio en una jornada de singular carga simbólica, al coincidir con el Día de Ceuta.

El acto institucional ha contado con una alta representación del Gobierno autonómico y del Ayuntamiento de Badajoz. Por parte de la Junta de Extremadura, han asistido el vicepresidente, Abel Bautista (PP), y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García (Vox). La delegación de Vox ha estado integrada además por el senador Ángel Pelayo, la edil pacense María Jesús Salvatierra, y el portavoz municipal Marcelo Amarilla. Asimismo, la concentración ha estado respaldada por gran parte del equipo de gobierno local, encabezados por Ignacio Gragera, en una muestra de cohesión institucional.

FOTOGALERÍA | Así ha sido la movilización por Ceuta en Badajoz /

Un manifiesto por la soberanía y la seguridad de la frontera

El momento central de la concentración ha llegado con la lectura del manifiesto redactado por la Femp bajo el título 'Ceuta somos todos', un texto leído de forma coordinada en todas las puertas consistoriales del país. Durante la intervención, que se ha visto interrumpida por aplausos y vítores de "¡Viva Ceuta!" y "¡Viva España!", se ha hecho un llamamiento a la defensa de la españolidad de la ciudad autónoma y al control de las fronteras. Al comienzo de la lectura, Ignacio Gragera se ha visto interrumpido por gritos e insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que se ha producido varias veces a lo largo de los 15 minutos que ha durado el acto.

"La soberanía española sobre Ceuta no se cuestiona; la integridad territorial de España no se negocia, nunca", proclama el texto leído ante los congregados. El manifiesto ha subrayado que la presión asistencial y migratoria que sufre la ciudad no representa un hecho aislado, sino una cuestión que afecta directamente a todo el territorio nacional y a la Unión Europea: "La frontera de Ceuta es nuestra frontera, la de todos los españoles y la de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Proteger Ceuta es proteger España".

Asimismo, el documento reclama al Gobierno central una "respuesta de Estado" firme, dotada de recursos humanos, materiales y financieros extraordinarios para aliviar el colapso de los servicios públicos locales. Entre las exigencias leídas ante el ayuntamiento ha destacado la petición del "retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente", señalando que la recuperación de la normalidad requiere el uso de "todos los instrumentos y medios que ofrece la Unión Europea sin rodeos".

Apoyo de la Junta y el ayuntamiento

Las autoridades y representantes políticos del Partido Popular y Vox han realizado declaraciones al término del acto. El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha explicado cómo se han distribuido los consejeros, señalando que "se trataba de estar todo el Consejo de Gobierno en un punto concreto de la geografía extremeña para que la voz del pueblo extremeño, el eco de Extremadura, resuene lo máximo posible en Ceuta". Ha añadido que "los ceutíes en este momento nos necesitan a todos unidos, con independencia de partidos políticos o de lo que cada uno vote" y ha remarcado el compromiso con la "seguridad nacional" y la "españolidad de una ciudad que lleva cinco siglos siendo española".

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha valorado la respuesta de los vecinos afirmando sentirse "muy contento de la respuesta ciudadana y del gran número de gente que ha venido a acompañarnos". Ha señalado que los asistentes al acto han tenido un "comportamiento cívico y pacífico" que permite visibilizar el apoyo a las ciudades autónomas. Sobre la ausencia del PSOE, ha asegurado que no entendía la decisión, argumentando que "esto no tiene ningún tipo de carácter partidista, atiende al sentido común y a una petición unánime de los grupos políticos de Ceuta, entre los que se encuentra el Partido Socialista".

Finalmente, el senador y diputado regional de Vox, Ángel Pelayo, ha valorado la presencia ciudadana afirmando que "el pueblo de Badajoz y toda Extremadura está con Ceuta". Ha calificado la situación fronteriza asegurando que "toda España ha sido invadida, no solo Ceuta" y que "permanece invadida". Además, ha responsabilizado al Ejecutivo nacional, al que le exige que "todas las personas que han entrado ilegalmente salgan de España" y ha informado de que su formación ha reclamado el apoyo del PP en el Parlamento para que "Pedro Sánchez pueda ser investigado por traición".

Ceutíes piden volver a la normalidad

Entre los asistentes a la concentración han destacado varias personas nacidas y criadas en Ceuta, que han compartido relatos sobre el impacto del colapso fronterizo en la vida cotidiana ceutí: "Pedimos sinceramente que tanto niños como personas mayores de Ceuta puedan salir a la calle a hacer su día a día normal. Hemos vivido allí más de 20 años y tenemos a mucha gente querida que está sufriendo porque sus hijos no pueden ir al parque o a la playa de forma tranquila. Les han quitado su libertad", relataban dos hermanas.

En la misma línea, una ceutí afincada en Badajoz resaltaba que "lo que ocurre allí no es solo una crisis local; se ha violentado una frontera europea y el territorio nacional. El Gobierno no puede dejar abandonadas a 83.000 personas".

Un acto marcado por la brecha política local

El desarrollo de la concentración contrasta con la tensión política que ha precedido a la convocatoria. La secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, anunció que su grupo no participaría al considerar que el acto supone