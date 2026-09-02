Arrancan las obras para mejorar los accesos del Parque Infantil de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha iniciado esta semana las obras para mejorar los accesos al Parque Infantil, una actuación que cuenta con una inversión de 66.495,79 euros y que permitirá acondicionar uno de los principales caminos de entrada al recinto y la rampa de acceso al auditorio.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Mesasol Uno S.L. y se desarrollarán sobre un tramo de aproximadamente 160 metros de longitud y 4,20 metros de anchura media. En total, la intervención abarcará alrededor de 672 metros cuadrados.

La actuación contempla la reparación y acondicionamiento de la bajada mediante la colocación de una capa de zahorra natural de 20 centímetros de espesor, que posteriormente será compactada para conformar el nuevo firme.

Sobre los elementos ya existentes

La intervención tendrá en cuenta los elementos ya existentes en este entorno. En uno de los laterales del camino discurre el carril bici, mientras que en el lado situado junto a la muralla se instalará un perfil de separación. Con esta solución se pretende evitar que el nuevo firme quede directamente pegado a la muralla.

Las obras alcanzarán también la rampa de entrada al auditorio, que será acondicionada mediante el mismo sistema de zahorra natural compactada. El objetivo es dar continuidad al recorrido y mejorar las condiciones de acceso a este espacio.

Esta intervención completa las mejoras realizadas anteriormente en el otro acceso al parque infantil y forma parte del acondicionamiento progresivo de los itinerarios de entrada al recinto impulsado por el Ayuntamiento de Badajoz.