Badajoz muestra 27 grandes monumentos de la arquitectura universal

Se acerca La Noche en Blanco de Badajoz y las propuestas culturales se multiplican en la ciudad. En esta ocasión, la cita ineludible para los amantes del modelismo o simplemente de todos aquellos a los que les gusten las curiosidades, es en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, donde el viernes se inaugura una exposición dedicada a 'Monumentos de la arquitectura Universal', organizada por la Asociación de Modelismo Estático de Badajoz (Ameba), con maquetas de Francisco Vicente Collado, que ha contado para poder montarla con la colaboración del propio museo y de la y Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz. Quienes se acerquen podrán conocer de cerca construcciones y edificios singulares del mundo sin salir de Badajoz

La exposición que ahora se inaugura está formada por un conjunto de 27 maquetas excepcionales de gran tamaño, sobre edificios y construcciones monumentales de ámbito universal, aquellos que el autor ha considerado emblemáticos y singularmente bellos. Entre ellos no pueden faltar algunos extremeños, como el puente de Alcántara y el Teatro Romano de Mérida.

Francisco Vicente Collado, maestro retirado de Calamonte (Badajoz), ha ido realizando con paciencia y enorme habilidad manual esta hermosa colección de maquetas. Utilizando sólo madera como material constructivo, herramientas básicas, sus manos y su ingenio, el autor crea en un amplio espacio imaginario una magistral lección de arquitectura de todos los tiempos. El carácter pedagógico de la recreación es de enorme valor, pues la madera desnuda, sin adicción de pintura, muestra tanto la piel y estética del edificio como los elementos estructurales que lo sostienen.

¿Qué monumentos se exponen?

Entre los monumentos expuestos están el Taj-Mahal, la torre Eiffel, la catedral San Basilio, la Mezquita Azul (Estambul), el Palacio Real de Bangkok, el puente de Alcántara, el Escorial, el parlamento de Budapest, la plaza de España de Sevilla, Las Ventas, el Teatro Romano de Mérida, la Casa del Rey (Bruselas) y la Basílica del Sagrado Corazón, entre otros más.

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El público en general se sorprenderá y quedará admirado por la ejecución detallista de las obras al tiempo que podrá apreciar la complejidad técnica de cada edificio en su ejecución real. La Asociación de Modelismo Estático de Badajoz (Ameba) invita a visitar y disfrutar de este magnífico trabajo de años, en el que queda patente la habilidad y el alma de un modelista sin par. La inauguración está prevista el viernes 4 de septiembre a las 12.00 horas y la exposición permanecerá hasta el 27 de septiembre. El horario es de por las mañanas, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas. El museo también abre las tardes de miércoles a sábado de 17.30 a 19.30 horas