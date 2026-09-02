Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz regresa con seis conciertos y recupera música escrita por monjas de clausura del Barroco

El Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz regresa con seis conciertos en su 31º edición, que se celebrará del 12 al 27 de septiembre de 2026, en varias iglesias de la ciudad y en las localidades de Llera y Esparragosa de la Serena.

La programación pone en valor la música compuesta por la música compuesta por monjas de clausura en los conventos del Barroco italiano con el estreno en tiempos modernos del 'Motete opus 12 número 4', de Isabella Leonarda a cargo de Pérgamo Ensemble y recibirá a formaciones y solistas de destacado prestigio en el ámbito nacional e internacional, como el clavecinista Ignacio Prego, la soprano canadiense Elisabeth Hetherington y el violonchelista belga Roel Dieltiens.

También acercará al público repertorio iberoamericano recuperado del Renacimiento.

Esta edición, que se ha presentado este miércoles, destaca por "la diversidad de propuestas" en una programación ecléctica que hace un recorrido del Renacimiento al clasicismo con una importante presencia de investigaciones musicológicas que han dado lugar a la recuperación de patrimonio musical.

Las fechas

Luminis Ensemble inaugurará el festival con un programa titulado ‘Haydn & Mozart: diálogo y herencia’ el 12 de septiembre en la iglesia de Santa María Magdalena de Esparragosa de la Serena y, al día siguiente, ofrecerá el mismo repertorio en la iglesia de San Sebastián del municipio de Llera (a las 20:30 horas en ambos casos).

Se trata de una formación de reciente creación integrada por músicos que desarrollan su labor pedagógica en distintos conservatorios de Extremadura. Sus integrantes son Marco González (traverso), Josep Martín (violín), David Montes (viola) y Roberto Alonso (violonchelo), todos con una sólida trayectoria individual y una amplia formación en el ámbito de la música antigua, que ofrecerán al público una experiencia íntima, cercana al contexto original de las obras que crearon estos dos compositores a través de la combinación de flauta y cuerdas.

Estreno

También el 13 de septiembre, Pérgamo Ensemble, integrado por el violonchelista Guillermo Turina y la clavecinista Eva del Campo, y la soprano canadiense Elisabeth Hetherington presentarán, a las 18.00 horas, en la catedral de Badajoz, ‘Filia Musicae’, un programa que recupera la música compuesta en los conventos del Barroco italiano por monjas de clausura, que, en muchos casos, tuvieron que enfrentarse a importantes obstáculos para poder componer.

Uno de los principales atractivos del programa será la interpretación de dos motetes de la monja ursulina Isabella Leonarda procedentes de un libro inédito hasta la fecha, al que Pérgamo Ensemble ha tenido acceso y cuyo ejemplar se conserva en el archivo de la Gesellschaftder Musikfreunde in Wien. En el caso del 'Motete opus 12 número 4' será un estreno en tiempos modernos.

El repertorio incluye, además, a Chiara Margarita Cozzolani, que llegó a ser abadesa y defendió la práctica musical de las monjas frente a los intentos del arzobispo Alfonso Litta de limitarla, y a Rosa Giacinta Badalla, monja benedictina que publicó en Venecia, en 1684, una colección de motetes para voz solista.

Cartel con la programación de esta edición. / LA CRÓNICA

La programación proseguirá el 19 de septiembre con un recital en el convento de Las Descalzas (20.00 horas) de Tiento Nuovo, con el clavecinista madrileño Ignacio Prego al frente y la violonchelista María Martínez, que interpretarán ‘Scarlatti& Scarlatti’, un recorrido por la sonata italiana para violonchelo y bajo continuo en uno de los momentos más fecundos de su historia, entre finales del siglo XVII y la primera mitad del XVIII.

Las obras reunidas por Tiento Nuovo reflejan la vitalidad de la tradición instrumental italiana en un momento decisivo para la evolución del violonchelo, hasta entonces ligado principalmente a funciones de acompañamiento.

El convento de Santa Ana en Badajoz acogerá el 26 de septiembre (a las 20.30 horas) el concierto del dúo formado por el vihuelista Ariel Habramovichy el tenor e investigador Jonatan Alvarado, ambos argentinos, que presentarán su primer disco conjunto: ‘Huehuetenango: músicas de un cancionero interrumpido’, una de las escasas propuestas que existen actualmente de repertorio iberoamericano del Renacimiento, en la que recopilan obras pertenecientes a manuscritos encontrados en el Nuevo Mundo, adaptadas por estos dos músicos para cantar acompañado a la vihuela.

Orquesta Barroca de Badajoz y Roel Dieltiens

La Orquesta Barroca de Badajoz clausurará el festival el 27 de septiembre en la iglesia de San Juan de Ribera, a las 18.00 horas. En esta ocasión, estará acompañada y dirigida por el reconocido violonchelista belga Roel Dieltiens, con el que interpretará el programa titulado ‘El arte del violonchelo’, que redescubre el arte de este instrumento del siglo XVIII, en el momento en el que comenzó a ser reivindicado como una de las voces más expresivas y singulares de la historia de la música occidental.

A lo largo de más de cuarenta y cinco años de carrera, Roel Dieltiens se ha consolidado como un destacado solista y músico de cámara.

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El Festival de Música sacra y Antigua está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, y se ha convertido en sus tres décadas de historia en un referente de la música antigua dentro y fuera de Extremadura.