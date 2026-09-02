Gragera carga contra el PSOE de Badajoz por desmarcarse de la concentración por Ceuta: "A mi que me expliquen esto"

Las reacciones no se han hecho esperar tras la decisión del PSOE de Badajoz de desmarcarse de la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) a las puertas del ayuntamiento a las 20.00 horas de este miércoles. Tanto el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, como el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, han criticado con dureza la postura adoptada por el grupo y comunicada este pasado martes a La Crónica por la portavoz municipal socialista, Silvia González. Ambos han expuesto además las divisiones que este rechazo genera en relación con otros ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista.

El regidor pacense ha mostrado su incomprensión ante la disparidad de criterios del partido a nivel territorial. "A mí que me expliquen esto. El PSOE de Ceuta estará en Ceuta, el de Mérida, en Mérida. El de Badajoz, no. No lo entiendo", manifestó Gragera a través de sus redes sociales en respuesta a la postura trasladada por la secretaria general de los socialistas pacenses.

Apelación a las primarias socialistas

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha ido un paso más allá al enmarcar esta decisión en el proceso interno que vive la agrupación socialista, cuyas primarias se celebrarán el próximo 26 de septiembre. Gijón ha apelado de forma directa a Concha Baños, concejala aspirante a las primarias del PSOE de Badajoz, para que rectifique la línea fijada de rechazo a la concentración por Ceuta por la actual portavoz.

"Espero que la próxima candidata al PSOE de Badajoz, Concha Baños, se desmarque de la que será su contrincante, ponga sentido común a esto y asista a la manifestación arropando a todos los ciudadanos, socialistas o no, que acudirán. Sin siglas y sin ideología, ¡por Ceuta!", ha publicado el concejal en su cuenta de X, en respuesta a Ignacio Gragera. Además, Gijón ha puesto de ejemplo al alcalde de Mérida, cuya concentración se ha producido la mañana de este martes a las 12.00 horas, poniendo nuevamente de relieve el contraste con la actuación del ayuntamiento emeritense, regido por el socialista Antonio Rodríguez Osuna.

Con estas declaraciones, el equipo de gobierno pacense busca acentuar la presión sobre el grupo socialista horas antes de que se celebre el acto a las puertas de el ayuntamiento, reprochándoles romper la unidad institucional y ciudadana argumentada por la Femp.