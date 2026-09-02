La Guardia Civil investiga a un vecino de Badajoz por capturar aves protegidas con métodos prohibidos

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Badajoz, tras ser sorprendido capturando aves protegidas mediante el uso de métodos prohibidos.

El pasado miércoles 26 de agosto, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil sorprendieron a una persona en el paraje conocido como la 'Rivera de Troya', en La Roca de la Sierra, cuando tenía desplegadas dos redes de libro destinadas a la captura ilegal de aves.

Este tipo de instrumentos está totalmente prohibido por la legislación actual debido a su carácter no selectivo, ya que puede atrapar indiscriminadamente a cualquier tipo de ave, incluidas especies catalogadas y protegidas.

Un total de seis aves intervenidas

Durante la intervención, los agentes también hallaron cinco ejemplares vivos de jilguero, enjaulados y sin anillar, además de otro ejemplar colocado en un cimbel y utilizado como señuelo. En total, fueron seis las aves intervenidas.

Además de la investigación penal por el delito contra la fauna entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, al responsable del ilícito ha sido propuesto para sanción administrativa por varias infracciones, como la captura de jilgueros sin autorización excepcional y la posesión de otros ejemplares sin la anilla identificativa obligatoria, así como el uso de métodos prohibidos para la captura de aves.

Además de la investigación penal por un presunto delito contra la fauna, cuyas diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, el responsable ha sido propuesto para sanción administrativa por varias infracciones. Entre ellas, la captura de jilgueros sin autorización excepcional, la posesión de ejemplares sin la anilla identificativa obligatoria y el uso de métodos prohibidos para la captura de aves.

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Las aves intervenidas se pusieron en libertad y los medios quedaron a disposición de la Autoridad Judicial competente.