María Guardiola elogia el Concurso de Desayunos de Badajoz

"¡Qué difícil se lo ponen al jurado de Badajoz!" Con esta frase ha elogiado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el Concurso Badajoz Capital del Desayuno que se está desarrollando en la capital pacense desde julio y que hoy Guardiola ha tenido la oportunidad de probar. Lo ha hecho en el flamante hotel Turia, según ha desvelado en sus redes.

La presidenta de la Junta ha estado acompañada en la visita de gran parte de la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Ignacio Gragera, y ha tenido la oportunidad de conversar con el empresario del hotel, además de descubrir las increíbles vistas de la ciudad desde su terraza.

En su comentario, María Guardiola expresa estar "encantada de acompañar a nuestros hosteleros en el VII Concurso de Desayunos y poder conocer todo el talento y el trabajo que hay detrás".

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El desayuno en el Turia ha sido la primera parada de la visita que la presidenta del Ejecutivo extremeño ha realizado a la ciudad. Posteriormente, al mediodía, se ha entrevistado con el alcalde en el ayuntamiento y ha continuado su recorrido por el centro desde la plaza de España hacia la calle Obispo.