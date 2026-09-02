Rede Expressos incorpora Badajoz a su red nacional con buses a Lisboa desde 8 euros

Rede Expressos ha anunciado la integración de Badajoz en su red nacional de transporte a partir del próximo 11 de septiembre, según ha informado Radio Elvas. Esta iniciativa busca dar respuesta a la intensa movilidad laboral, comercial y turística entre Extremadura y la región rusa del Alentejo, ofreciendo una alternativa directa al uso del vehículo privado en un tramo fronterizo que soporta un altísimo volumen de tráfico diario.

La nueva ruta conectará Badajoz con la capital portuguesa realizando paradas intermedias en Elvas, Borba, Estremoz, Évora y Montemor-o-Novo. El servicio contará con dos salidas diarias desde la estación de Badajoz a las 7.15 horas y a las 13.30 horas, mientras que los trayectos de regreso desde Lisboa se efectuarán a las 14.30 y a las 17.30 horas. La venta de los billetes está ya disponible a partir de los ocho euros a través de la página web de Rede Expressos.

Dentro de este refuerzo de conexiones, la compañía también ofrece trayectos directos hasta el Aeropuerto de Lisboa, con una duración aproximada de cuatro horas. Asimismo, los viajeros que busquen desplazarse hasta el sur de Portugal podrán llegar hasta Albufeira, mediante enlace previo con la capital lusa, con tarifas desde los 20 euros y con una duración total de 7 horas y cuarto de trayecto.

Esta nueva ruta responde a cuestiones de movilidad y es que el tráfico en la Raya es abundante. Según recoge el medio de comunicación de Elvas, solo en Caya, el pasado verano pasaron alrededor de 358.000 vehículos. La cercanía de la capital lusa hace que sea uno de los destinos más elegidos por los pacenses, especialmente como destino de playa y para desplazarse hasta su aeropuerto. A diferencia de Madrid, que se encuentra a más de 400 kilómetros -unas cuatro horas de viaje en coche-, Lisboa está a poco más de dos horas y media -unos 230 kilómetros-.

Poder desplazarse en autobús hasta Lisboa también hará que los pacenses que lo usen puedan ahorrarse el peaje. Según Michelin, los peajes desde Badajoz hasta la capital lusa se sitúan en torno a los 22 euros que, teniendo en cuenta el viaje de vuelta, sumarían 44 euros al total.

En declaraciones recogidas por Radio Elvas, el director general de Rede Expressos, Nelson Silva, destaca que "Badajoz ya forma parte de la oferta internacional de la compañía, pero esta integración en nuestra red nacional representa una evolución importante". El directivo ha subrayado que la medida facilitará los desplazamientos habituales a ambos lados de la Raya y permitirá a los usuarios que viajen desde Badajoz acceder a una red de destinos más amplia y a precios más competitivos dentro del territorio portugués.