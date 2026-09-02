Retirada de vehículos por la Noche en Blanco de Badajoz: estos son los cambios en el tráfico desde mañana jueves

El centro de Badajoz bulle con los preparativos para La Noche en Blanco, que se celebra este sábado, 5 de septiembre, a partir de las 21.30 horas hasta las 3.00 de la madrugada, con más de 180 actividades culturales y de ocio repartidas en 66 espacios. El programa comienza con la inauguración a las 21.30 horas en la plaza de España, frente al edificio del ayuntamiento.

Este miércoles se ha reunido la Junta Local de Seguridad para establecer el dispositivo que requiere el desarrollo de numerosas actividades, que atraerán a miles de pacenses y visitantes al entorno de casco histórico.

En materia de tráfico, la retirada de vehículos en las zonas donde se desarrollan buena parte de las actividades comenzará mañana jueves a partir de las 8.00 de la mañana. Así lo ha explicado el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca. Las áreas en las que se va a llevar a cabo son los entornos de la plaza Alta y la Alcazaba, calle Suárez de Figueroa, calle Morales, El Campillo, Jardines de la Galera, la plaza de la Soledad, San Francisco y la plaza de Santa María. En los alrededores de todas estas calles plazas se empezará mañana temprano a retirar los vehículos en las zonas que ya están señalizadas para que los propietarios procedan a quitarlos. En el caso de la Alcazaba, los trabajadores que estén autorizados para acceder a su puesto, podrán hacerlo hasta el mismo sábado a las 15.00 horas.

El acceso a la plaza de España quedará cortado al tráfico desde el viernes por la calle López Prudencio para el montaje el video mapping que inaugura la programación.

Controles de alcohol y drogas

El dispositivo de seguridad estará formado por 41 servicios de la Policía Local, que se encargará de regular el tráfico y vigilan de seguridad. Por su parte, la Guardia Civil de Tráfico establecerá ocho puntos donde realizarán pruebas de consumo de alcohol y drogas entre los conductores, con un total de 10 agentes, que también prestarán servicios de apoyo en caso de ser necesario. En materia de seguridad ciudadana, la Guardia Civil desplegará siete patrullas con 14 efectivos. Además estará la Policía Nacional con 41 servicios, que incluirán a las unidades de Prevención y Reacción (UPR), guías caninos y la Policía Judicial. Se sumarán doce voluntarios de Protección Civil y para la asistencia sanitaria Cruz Roja contará con una ambulancia de soporte vital ubicada en la plaza de San Atón y tendrá otra y un vehículo de intervención de manera itinerante por todos los espacios.

Por otro lado, Casablanca ha informado de que la Junta de Extremadura ha autorizado la ampliación del horario de apertura de los establecimientos de hostelería en Badajoz esa noche hasta las 3.00 de la madrugada.

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¿Dónde se podrá aparcar para acudir a La Noche en Blanco?

Aunque el consejo general es que se acuda caminando al centro de Badajoz, esa noche estarán abiertos los aparcamientos subterráneos. Los más cercanos son los de las plazas de San Atón y de Santa María, así como en el de Memoria de Menacho.