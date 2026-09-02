Ruth Morán se adentra en Badajoz en un 'Bosque de luz nocturna'

‘Bosque de luz nocturna’ es el título de la exposición que la artista pacense Ruth Morán (Badajoz, 1976), que trabaja y reside en Sevilla, inaugura este miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en la sala Vaquero Poblador del Hospital Centro Vivo de Badajoz. Muchas de las piezas que componen la muestra están realizadas por la autora ex profeso para este espacio e incluye dibujos y pinturas de pequeño y gran formato, además de instalaciones con coloridas piezas de cerámica. La exposición de esta artista, una de las más reconocidas del panorama artístico extremeño, permanecerá en Badajoz hasta el 11 octubre.

Según explica la propia autora ‘Bosque de luz nocturna’ habla de su último proceso creativo, que ha consistido en la pintura, la cerámica y el dibujo, tres tipologías en las que lleva inmersa desde algún tiempo. La exposición abarca fundamentalmente este último año de trabajo, en el que sobre todo ha querido adentrarse en la pintura, en la técnica del óleo. La muestra es «una vuelta a la densidad de la materia, al óleo, al dibujo y a la cerámica, porque para mí la cerámica marca esa huella, ese recorrido que a lo mejor la pintura no me da, es como un complemento sin serlo: una materialidad, con las formas». ‘Bosque de luz nocturna’ habla, según la autora, «de esa idea de entrar en el bosque, en la pintura». Un bosque que ahora se cobija en un amplio túnel de bóvedas abiertas y espaciosas que arropan todas y cada una de las obras, creadas a medida.

La labor creativa de Ruth Morán se sustenta «sobre una actitud intelectual y una función investigadora», recoge la presentación de la exposición. «En sus inicios -explica-se decanta por una reflexión en torno al paisaje/abstracción, donde sobresalen los dibujos, construidos a partir de grafismos automáticos, caligrafías lineales y pinturas procesuales».

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Ruth Morán es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y ha sido becada por la Real Academia de España en Roma, Artes Plásticas del Ministerio de Cultura en París, Casa Velázquez en Madrid y la Ayuda para Artistas Plásticos de la Junta de Extremadura.. Ha protagonizado exposiciones individuales en el Museo Barjola de Gijón, la Fundación Díaz-Caneja de Palencia, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) en Badajoz, el Centro de Arte de Alcobendas (Madrid), CAAC (Sevilla) y la Sala Parés de Barcelona, entre otras. Su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas, como el Banco de España en Madrid, CAAC de Sevilla y el Meiac en Badajoz, además de otras privadas, como las fundaciones DKV, Focus-Abengoa y Unicaja. Es asimismo poseedora de numerosos premios, como el Internacional de Artes Plásticas de Extremadura, el Ciudad de Badajoz de Pintura y los concursos de El Brocense y de Eugenio Hermoso.