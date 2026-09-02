¿Son los restos de la ermita de Santa Marina? Amigos de Badajoz pide al ayuntamiento que amplíe la excavación

La Asociación Amigos de Badajoz, que trabaja en defensa del patrimonio histórico de la ciudad, reclama al ayuntamiento que amplíe las obras de excavación en la avenida de Huelva para «poner luz» en los restos de estructuras murarias aparecidos que, en principio, se relacionan con la antigua ermita de Santa Marina y que se quedan fuera del ámbito de actuación de la obra. El presidente de este colectivo, Manuel Cienfuegos, señala que el ayuntamiento debería asumir presupuestariamente esta ampliación, que no debe ser a costa de la empresa que la ejecuta, Aqualia, teniendo además en cuenta que el lugar en el que han aparecido los restos no interfieren en la colocación del nuevo colector, declarada de emergencia.

Los restos del muro, que corresponden a la base de una esquina, se han encontrado en el bulevar central de la avenida, a la altura del instituto Zurbarán, y podrían tener continuidad debajo del vial de asfalto y el propio edificio del centro de enseñanza, según explicó a este diario el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, que descartó que el ayuntamiento siga abriendo la excavación para descubrir todos los restos. Apenas se han destapado dos metros. Se desconoce, en todo caso, si tiene continuidad, pero la intención -y la decisión- municipal es que los arqueólogos los estudien y se mantengan en el lugar donde se han encontrado, pues la obra del colector no les afecta, ya que se va a colocar un topo para salvarlos.

Amigos de Badajoz propone que se amplíe la excavación «un poco» donde se ha encontrado el muro, aunque se requiera invertir más tiempo, para comprobar si existen más restos.No piden que «se eternice», pero sí al menos que se prolongue el tiempo que va a durar la colocación del colector, que requerirá posiblemente otro mes, «porque no molesta a la obra». Hay que tener en cuenta además que después de esta actuación se acometerá la plataforma única, que ya está adjudicada.

Cienfuegos apunta que todo lo que está saliendo en la avenida de Huelva «parece un poco confuso».Primero, los enterramientos islámicos en el lateral y ahora otros en el centro, donde creían que no había nada porque se iba a trabajar sobre la canalización del antiguo colector. Apunta que las estructuras parecían dirigidas al sistema abaluartado y podrían ser de un camino cubierto y ahora se han vinculado con la ermita de Santa Marina, «pero nadie está seguro», lamenta, si bien reconoce que desconocen los datos a partir de los cuales se han identificado con esta antigua iglesia.

«A tiro de piedra»

Estima el presidente que la información se está ofreciendo con «cierta cautela», por lo que, si no existe seguridad, «por el bien de la ciudad» habría que continuar las excavaciones arqueológicas «y no cerrar con esta interrogante». Apunta que no se confirma con seguridad si los restos tienen que ver con la construcción que perteneció a los primeros templarios y luego a los agustinos, aunque «cuadra porque están a tiro de piedra de la puerta de Santa Marina, que debía estar donde la fuente de la avenida de Huelva», aporta.

En opinión de esta asociación, ampliar la excavación permitiría «salir de todas estas dudas», en referencia a la posibilidad de que estos restos correspondan a la ermita de Santa Marina. «La información es importante y el sentido común dice que ya que está abierto, debería continuar y puede que se encuentren evidencias, no debemos mantener esa duda, para profundizar en la historia de Badajoz, de una ermita que da nombra a uno de los barrios más importantes de la ciudad».

«El ayuntamiento -insiste el presidente de Amigos de Badajoz- debe ser generoso con la oportunidad que tenemos, es suficientemente importante como para ampliar un poco durante el tiempo que dure el resto de la obra, a ver qué se puede encontrar ahí». Según Cienfuegos «no se puede ser rácano en estas cosas» porque, insiste, en estos momentos «tenemos una oportunidad que no vamos a tener nunca más».