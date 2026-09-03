Una asociación animalista denuncia una prueba con zorros vivos en una madriguera artificial en Badajoz

La organización animalista FreeFox ha denunciado ante la Junta de Extremadura una prueba de trabajo en madriguera artificial prevista los próximos 5 y 6 de septiembre en el Mesón Los Cotos, en Badajoz, en la que perros realizarán pruebas de trabajo y aptitudes con zorros vivos. La organización animalista pide realizar una inspección urgente para comprobar las condiciones en las que se encuentran y serán utilizados los animales.

La prueba viene anunciada en el cartel difundido por las propias empresas organizadoras a través de sus redes sociales como "una prueba de trabajo en madriguera artificial con zorro sin contacto". Ante la proximidad del evento, FreeFox considera necesario comprobar el origen, procedencia, tenencia, transporte y situación de los animales, "así como las autorizaciones que amparan su utilización en este tipo de pruebas".

En el propio cartel también figuran las entidades vinculadas a la organización de la prueba, entre ellas, la Sociedad Canina de Extremadura (S.C.E.), la Real Sociedad Canina de España (RSCE) y la Federación Extremeña de Caza, así como los jueces encargados de valorar los ejercicios. El anuncio recoge además las fechas de celebración, el periodo de inscripción, los precios para socios y no socios y los datos de contacto para formalizar la inscripción, mientras que establece como punto de encuentro el Mesón Los Cotos, situado en la carretera de Sevilla, a las afueras de la ciudad.

“Sin contacto” no garantiza sin sufrimiento

La organización considera, además, que la denominación “sin contacto” no garantiza que los animales no puedan experimentar situaciones de estrés o sufrimiento. Según Free Fox, durante este tipo de pruebas "los zorros pueden verse sometidos a la presencia, ladridos, excitación y presión de los perros dentro de una instalación artificial, sin disponer de sus posibilidades naturales de huida".

Por este motivo, la entidad ha pedido que se lleve a cabo una inspección presencial de las instalaciones y de la madriguera artificial antes de la celebración de la prueba. Asimismo, plantea que se realice, si fuera necesario, "una valoración veterinaria y/o etológica independiente" para determinar las condiciones a las que serán sometidos los animales.

Free Fox reclama que, en caso de que no exista una cobertura legal suficiente para la actividad o se constate que las condiciones de la prueba pueden provocar sufrimiento o daños a los zorros, la Junta de Extremadura proceda a suspenderla y adopte las correspondientes medidas cautelares.

Asimismo, la Junta de Extremadura todavía no ha hecho declaraciones al respecto, pese a haber sido consultadas por este medio.

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La denuncia se produce a pocos días de la celebración del evento y pone el foco en las condiciones de utilización de animales vivos en pruebas de trabajo con perros dentro de madrigueras artificiales. Por ello, la organización pide a la administración extremeña que actúe con carácter urgente, antes de que los animales sean utilizados en la prueba prevista para este fin de semana.