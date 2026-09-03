La Asociación de Padres de Niños Autistas, sancionada con 9.000 euros por su caseta solidaria: "Nuestra moral vale más que el dinero"

La Asociación de Padres de niños Autistas del Sur de Extremadura (APNASUREX) ha sido sancionada con 9.000 euros tras una inspección de trabajo realizada en plena Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro de Salvatierra de los Barros, en la que dos subinspectoras consideraron que algunos de los voluntarios de su caseta solidaria estaban realizando una actividad laboral sin estar dados de alta. Dos meses después de aquella actuación y tras intentar aclarar lo sucedido aportando documentación, APNASUREX ha recibido finalmente la sanción y ha optado por abonarla con la reducción por pronto pago.

Los hechos ocurrieron el 30 de mayo sobre las 22.00 horas, en la caseta solidaria que la asociación coloca cada año para recaudar fondos para su Escuela de Verano. Sobre esa hora, dos subinspectoras, acompañadas de la Guardia Civil, acudieron al espacio habilitado por APNASUREX. "Estaba repleta de gente y entrevistaron a algunos de los 14 voluntarios que estábamos allí", cuenta Andrés Suero, miembro de la junta directiva y responsable de la organización de la caseta solidaria desde hace 18 años. "En medio del ruido de la noche, sacaron a la conclusión de que dos de ellos tenían una relación laboral con nosotros y, por lo tanto, estábamos infringiendo la ley", explica Suero.

Caseta solidaria de APNASUREX. / Cedida

La asociación explicó ayer en un comunicado publicado en Facebook que para tratar de aclarar lo ocurrido, presentó ante la inspección la documentación de los 14 voluntarios, así como los justificantes de los 15.010 euros recaudados. También aportó los estatutos de APNASUREX y cartas de apoyo del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros y de la Federación Autismo Extremadura para acreditar el carácter voluntario y solidario de la iniciativa.

"Nuestra moral vale más que el dinero"

"También le explicamos al superior que esto era una barbaridad, que había que solucionarlo y que no tenía ningún sentido. Y entonces, ¿qué pasó? Que nos llegó la sanción el día 31 de julio". Ese día, APNASUREX recibió un acta de infracción con la sanción máxima prevista en el orden social: 9.000 euros. En ese momento, se abrió el plazo para presentar alegaciones. Sin embargo, según explica el organizador, recurrir suponía perder la reducción del 40% por pronto pago. La otra opción era acudir a los tribunales, algo que suponía "un proceso judicial largo y costoso".

Por ello, han decidido acogerse a la reducción y abonar finalmente 5.400 euros, aunque Suero insiste en que lo hacen para pagar la menos cantidad posible y para evitar un proceso judicial y no porque acepten la sanción: "Nuestra moral vale más que el dinero".

El siguiente paso para APNASUREX será tratar de recuperar el dinero abonado. La asociación asegura haberlo intentado primero por la vía administrativa, pero ahora busca otras vías para que se compense tanto el perjuicio económico como el daño moral.

Donaciones de parte de los salvaterranos

La sanción ha generado además muestras de apoyo en Salvatierra de los Barros. Según explica la directiva de la organización, algunos vecinos llegaron a plantear colectas, huchas y donaciones para ayudar a la asociación a hacer frente a los 5.400 euros. Sin embargo, la asociación decidió paralizar estas iniciativas porque para ellos, "no es justo que el ciudadano tenga que corregir el robo que ha originado la administración”.

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APNASUREX defiende que la caseta solidaria, que lleva 18 años recaudando fondos para su Escuela de Verano, continuará pese al conflicto e insiste en que su actividad se sostiene gracias a la colaboración desinteresada de voluntarios y que su objetivo seguirá siendo destinar los recursos obtenidos a los niños y niñas con TEA y a sus familias.