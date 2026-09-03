Badajoz se convierte en la primera ciudad de Aqualia en lograr una triple certificación ambiental en la gestión del agua

Badajoz da un paso al frente en materia ambiental y se sitúa en el mapa nacional como una referencia en la gestión eficiente de los recursos hídricos. La capital pacense se ha convertido en la primera ciudad gestionada por Aqualia en obtener de manera simultánea tres importantes certificaciones concedidas por Aenor. Estos sellos avalan de forma rigurosa la sostenibilidad de todo el ciclo urbano del agua en la ciudad, desde su captación inicial hasta su devolución al medio natural. El concejal de Inspección de Agua del Ayuntamiento de Badajoz, Carlos Urueña, ha valorado el logro subrayando que "es un premio a que las cosas se están haciendo bien en Badajoz".

Lejos de tratarse de un simple trámite burocrático o un mero reconocimiento sobre el papel, esta triple acreditación representa el fruto de dos años de trabajo analítico intenso sobre el terreno y un año entero de auditorías continuas codo con codo con la empresa certificadora Aenor. Estos certificados no están tan enfocados al agua como tal, aunque Aqualia aclara su excelente calidad, sino al proceso de tratamiento de la misma. "Se trata de ser más eficientes y gastar menos recursos", ha señalado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. Por su parte, el director de Aqualia en Extremadura, Jesús Rodríguez, ha ido un paso más allá al poner en perspectiva el nivel de las infraestructuras locales, afirmando que "el servicio de agua de Badajoz es top 2 o 3 de España".

4,55 millones de metros cúbicos de agua al año

La clave del éxito reside en la evaluación metódica de todo el sistema a través de estándares internacionales que han medido tres indicadores complementarios: la huella hídrica, del agua y ambiental. Cada una de ellas analiza una dimensión distinta del consumo y su impacto real en el entorno. La primera ha cuantificado en 3,64 millones de metros cúbicos al año el agua dulce necesaria para sostener toda la actividad e infraestructura de la red, incluyendo el propio mantenimiento del sistema.

Por su parte, la huella del agua elevó esa cifra hasta los 4,55 millones de metros cúbicos. Este indicador aporta una visión más precisa al incorporar factores geográficos y temporales, midiendo de forma directa la presión real que la actividad ejerce sobre la cuenca del río Guadiana. Finalmente, la huella ambiental representa el examen más exhaustivo y complejo de todos: mediante el análisis de 16 categorías diferentes que incluyen la huella de carbono, acidificación, la eutrofización y la gestión de residuos, situó el cómputo global en 1.882 puntos de impacto.

Actuaciones en la ciudad

Para alcanzar ese estándar y reducir de forma paulatina estas cifras, Badajoz lleva tiempo aplicando un importante paquete de medidas e innovaciones tecnológicas. Entre las acciones con mayor repercusión destaca la instalación de placas fotovoltaicas en infraestructuras como la potabilizadora de San Cristóbal y las instalaciones de Santa Engracia, orientadas a lograr el máximo autoabastecimiento energético. A esto se suma la sustitución y renovación progresiva de la red de tuberías para minimizar pérdidas, la optimización energética en los procesos de aireación durante la depuración y la drástica reducción en el uso de productos químicos, protegiendo así la biodiversidad de los sistemas acuáticos.

Dentro del catálogo de mejoras, adquiere protagonismo la innovación científica aplicada al saneamiento. Destaca la implantación de la planta piloto de depuración basada en el "agua violeta", una tecnología de bajo consumo que emplea bacterias púrpuras y que está ofreciendo "muy buenos resultados" tanto en eficiencia como en ahorro de reactivos.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha trasladado su "enhorabuena y agradecimiento a Aqualia" por el hito alcanzado, haciendo hincapié en el valor estratégico que tiene la colaboración constante entre administraciones públicas y empresas privadas para sacar adelante proyectos transformadores que redunden en el beneficio de la ciudadanía.

Lejos de conformarse con el camino recorrido, la hoja de ruta medioambiental de la ciudad ya está trazada para los próximos meses. El año que viene se someterá al servicio municipal a una segunda evaluación de estas tres huellas. El objetivo de este nuevo examen será comparar objetivamente los datos iniciales con los futuros, comprobar de qué manera evolucionan estos indicadores y medir el impacto real que está teniendo cada una de las medidas de eficiencia energética e hídrica implantadas en Badajoz.