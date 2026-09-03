La Crónica de Badajoz regala a sus lectores tazas con la imagen de la Virgen de la Soledad

La Crónica de Badajoz sigue celebrando a lo largo de este año 2026 su 20 aniversario y lo hace con sus lectores, a los que agradece su fidelidad con un regalo. Se trata de una taza única, especialmente diseñada para esta iniciativa, con la imagen de la Virgen de la Soledad, ilustrada y firmada por el diseñador gráfico Luis Fano.

Las tazas se repartirán, de manera totalmente gratuita, el próximo 15 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Patrona de Badajoz, subrayando de este modo el carácter local de La Crónica de Badajoz y su implicación con la ciudad, sus tradiciones, sus devociones y sus ciudadanos.

Todo aquel que quiera hacerse con ella, deberá acercarse ese día a la sede de La Crónica de Badajoz, situada en la plaza de España, frente a la catedral. El regalo se ha limitado a 500 unidades, que se entregarán por orden de llegada, una por persona.

Las tazas se han encargado a los talleres de artes gráficas de Sercom, un centro especial de empleo de Plena Inclusión Montijo y están patrocinadas por el Grupo Río Badajoz (que este año celebra su 50 aniversario), Comercial de Bebidas Carballo y la tienda Cosas de Dios.