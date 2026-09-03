Un cuarto nombre se suma a la carrera en las primarias del PSOE de Badajoz: Fernando López Salazar

A los tres candidatos que se auguraba que iban a pugnar en las primarias del PSOE de Badajoz para ser cabeza de lista en las próximas elecciones municipales, se ha sumado un día antes de que se abra el plazo de precandidaturas, este viernes, un cuarto nombre que ha causado "sorpresa" entre los socialistas pacenses: Fernando López Salazar.

Es director del Área de Presidencia, Hacienda y Asistencia a Entidades Locales de la Diputación de Badajoz y una persona muy próxima al líder de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, pero un "desconocido" en el partido en Badajoz, donde no ha ocupado nunca un cargo orgánico. "Jamás", presume.

Pese a la cercanía con Sánchez Cotrina, de cuyo proyecto "siempre he formado parte", y las suspicacias que esta amistad pueda generar, asegura que la decisión de concurrir a las primarias es solo suya. "Es una decisión propia, a mí no me manda nadie, porque no lo necesito", afirma. ¿Por qué la ha tomado? Por varias razones, según explica, una de ellas es la "parálisis" en la que considera que está sumido el Ayuntamiento de Badajoz, con dinero "en el banco" y sin resolver los problemas de los ciudadanos, y otra porque cree que es el momento de que el PSOE "se abra a la sociedad civil".

Por eso, López Salazar apuesta por una candidatura de personas que "vengan a la política a dar, gente independiente, que trabaje por y por la ciudad".

Defiende su experiencia como técnico asesorando a las diputaciones de Cáceres y Badajoz y a ayuntamientos de las dos provincias, los últimos 11 años en la cacereña. "A lo mejor es el momento de un tecnócrata, vista la situación de Badajoz de parálisis aberrante", insiste.

Asegura que no tiene miedo ni a ganar ni a perder. "Es ahora cuando tenía que dar este paso; el destino es el destino de cada uno", dice.

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Su precandidatura se suma a la de la actual portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz y secretaria local, Silvia González, a la de su compañera de bancada la concejala Concha Baños -la primera que confirmó que se presentaría- y a Anselmo Solana, exdiputado autonómico y presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz y Poblados Siglo XXI. Los tres pugnaron ya por la secretaría general en primarias, en las que se impuso la primera.