Fundación CB inaugura en Badajoz 'Antología incoherente', una retrospectiva de Pedro Sánchez González

El edificio Montesinos 22 de Fundación CB en Badajoz acoge 'Antología incoherente', una amplia selección de obras de Pedro Sánchez González (Baños de Montemayor, 1946), artista con más de cuatro décadas de trayectoria y una intensa actividad en disciplinas como la pintura, el dibujo, la escultura y la creación audiovisual. La exposición será inaugurada hoy a las 20.00 horas.

La muestra reúne trabajos realizados entre 1980 y 2026 y propone un recorrido por la evolución artística de Pedro Sánchez, un creador profundamente comprometido con la realidad social. Su obra parte de experiencias y acontecimientos que le han conmovido personalmente y plantea una reflexión sobre la condición humana, alejándose de una concepción del arte limitada al ejercicio puramente estético.

Una creación vinculada a su tiempo

Pedro Sánchez reivindica una creación estrechamente ligada a su tiempo y encuentra algunas de sus principales referencias en el pensamiento y la obra de Federico García Lorca, Antonio Machado y Francisco de Goya, siendo este último una de las influencias más destacadas a lo largo de su trayectoria.

El título 'Antología incoherente' alude precisamente a la diversidad de lenguajes plásticos que conviven en la exposición. Pinturas, obras matéricas y maquetas conforman un conjunto heterogéneo en el que el expresionismo adquiere especial protagonismo como vehículo para transmitir emociones, conflictos y vivencias.

Las piezas se presentan, además, sin título, una decisión con la que se invita al visitante a aproximarse libremente a cada obra y establecer su propia relación con ella, sin interpretaciones o condicionantes previos.

Más de cincuenta exposiciones dentro y fuera de España

A lo largo de su carrera, Pedro Sánchez González ha realizado más de cincuenta exposiciones en España y en otros países, además de participar en proyectos escultóricos y murales destinados a espacios públicos.

Su obra está presente en colecciones de instituciones como la Diputación de Cáceres, el Museo Pérez Comendador de Hervás, el Ayuntamiento de Toledo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Museo Nacional del Dibujo de Larrés y el Ayuntamiento de Baños de Montemayor.

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Con 'Antología incoherente', Fundación CB ofrece en su edificio Montesinos 22 la oportunidad de acercarse a una obra diversa, honesta y comprometida, concebida como un espacio para la reflexión y para el diálogo entre arte, memoria y sociedad.