Las primarias del PSOE en Badajoz se animan: hay tres precandidatos

Confirmado. Habrá al menos tres precandidatos en las primarias del PSOE de Badajoz para la elección del candidato del partido a la alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027. Anselmo Solana acaba de confirmar que presentará su precandidatura. Mañana lo hará oficial después de presentar su opción en la sede del partido, en la calle Ramón Albarrán.

La opción de Solana se suma a la ya expresada por la concejala Concha Baños y a la portavoz municipal, Silvia González, también secretaria general local. Los tres pugnaron en las primarias para la elección de la secretaría general y ganó Silvia González, que se alzó con la victoria en la asamblea extraordinaria del PSOE de Badajoz celebrada en mayo de 2025, obteniendo el 58% de los votos. Su candidatura superó ampliamente a las de Concha Baños, que logró el 20,68% de los apoyos, y Anselmo Solana, que sumó el 19,13%.

Silvia González sucedió en la portavocía municipal a Ricardo Cabezas, que decidió dar un volantazo a su carrera política municipal. Sigue siendo concejal, además de diputado provincial. Es uno de los condenados por malversación administrativa a 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el caso de David Sánchez.

Pero el resultado de aquellas primarias no significaba que la secretaria general fuese automáticamente la candidata a la alcaldía. Así va a ser. De nuevo habrá recogida de avales, campaña y votación para decidir quién encabeza la lista electoral del PSOE en Badajoz, a no ser que lleguen antes a un acuerdo.

Fue en julio cuando lo anunció Concha Baños a través de sus redes que presentará su candidatura para ser la cabeza de lista en las elecciones municipales. Silvia González, por su parte siempre ha hecho gala de su intención de presentarse para ser la cabeza de lista del PSOE en Badajoz en las elecciones municipales de mayo de 2027.

También ya hay fecha para la celebración de las primarias del PSOE de Badajoz: será el 26 de septiembre.