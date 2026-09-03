'Tarteso' desvela en Badajoz los secretos de una civilización perdida

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge hoy la presentación de 'Tarteso', el libro de los arqueólogos Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez González que propone un viaje por una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la península ibérica.

El encuentro comenzará a las 19.30 horas y se prolongará hasta las 20.30 horas. Los autores acercarán al público las principales claves de una obra en la que reúnen y actualizan los conocimientos adquiridos durante años de investigación sobre Tarteso, considerada la primera gran civilización de Occidente.

Durante siglos, Tarteso permaneció a medio camino entre la historia y la leyenda. Los autores clásicos hablaron de un territorio próspero en el extremo occidental del mundo conocido, rico en metales y gobernado por reyes casi legendarios. Su posterior desaparición alimentó durante generaciones todo tipo de teorías sobre su origen, desarrollo y final.

Los últimos hallazgos arqueológicos

En 'Tarteso', Celestino y Rodríguez se alejan de las interpretaciones románticas y especulativas para reconstruir esta civilización a partir de las evidencias proporcionadas por la arqueología. Santuarios monumentales, rituales de sacrificio, construcciones que fueron selladas y enterradas o representaciones humanas realizadas hace unos 2.500 años permiten dibujar el perfil de una sociedad compleja, poderosa y estrechamente relacionada con el Mediterráneo.

El libro aborda también una de las grandes preguntas que todavía rodean a esta cultura: qué fue realmente Tarteso y cuáles fueron las causas de su desaparición. Para ello, sus autores combinan los resultados de la investigación científica con una narración divulgativa que acerca al lector a sus paisajes, protagonistas y principales episodios históricos.

Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez González, dos de los arqueólogos que más han contribuido en los últimos años al conocimiento del mundo tartésico, trasladan así al libro su experiencia sobre el terreno y muestran cómo los nuevos descubrimientos están modificando la imagen que durante décadas se tuvo de esta civilización.

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La presentación estará seguida de una firma de ejemplares.