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Encuentro literario

'Tarteso' desvela en Badajoz los secretos de una civilización perdida

Sebastián Celestino y Esther Rodríguez presentan hoy su libro en Ámbito Cultural de El Corte Inglés

La portada del libro.

La portada del libro. / Cedida

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L. C. B.

Badajoz

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge hoy la presentación de 'Tarteso', el libro de los arqueólogos Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez González que propone un viaje por una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la península ibérica.

El encuentro comenzará a las 19.30 horas y se prolongará hasta las 20.30 horas. Los autores acercarán al público las principales claves de una obra en la que reúnen y actualizan los conocimientos adquiridos durante años de investigación sobre Tarteso, considerada la primera gran civilización de Occidente.

Durante siglos, Tarteso permaneció a medio camino entre la historia y la leyenda. Los autores clásicos hablaron de un territorio próspero en el extremo occidental del mundo conocido, rico en metales y gobernado por reyes casi legendarios. Su posterior desaparición alimentó durante generaciones todo tipo de teorías sobre su origen, desarrollo y final.

Los últimos hallazgos arqueológicos

En 'Tarteso', Celestino y Rodríguez se alejan de las interpretaciones románticas y especulativas para reconstruir esta civilización a partir de las evidencias proporcionadas por la arqueología. Santuarios monumentales, rituales de sacrificio, construcciones que fueron selladas y enterradas o representaciones humanas realizadas hace unos 2.500 años permiten dibujar el perfil de una sociedad compleja, poderosa y estrechamente relacionada con el Mediterráneo.

El libro aborda también una de las grandes preguntas que todavía rodean a esta cultura: qué fue realmente Tarteso y cuáles fueron las causas de su desaparición. Para ello, sus autores combinan los resultados de la investigación científica con una narración divulgativa que acerca al lector a sus paisajes, protagonistas y principales episodios históricos.

Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez González, dos de los arqueólogos que más han contribuido en los últimos años al conocimiento del mundo tartésico, trasladan así al libro su experiencia sobre el terreno y muestran cómo los nuevos descubrimientos están modificando la imagen que durante décadas se tuvo de esta civilización.

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La presentación estará seguida de una firma de ejemplares.

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