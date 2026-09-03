La Virgen de la Soledad será alcaldesa perpetua y honorífica de Badajoz

Badajoz tendrá alcaldesa perpetua y honorífica. Será su Patrona: la Virgen de la Soledad. El ayuntamiento acaba de anunciar que va a proponer este nombramiento, tras la solicitud formal presentada por la Hermandad de la Soledad y de este modo reconocer "una vinculación histórica, institucional y afectiva con la Patrona de Badajoz que se prolonga desde hace más de tres siglos y medio".

La Comisión Informativa de Alcaldía abordará mañana viernes la propuesta, que será elevada al pleno extraordinario del próximo miércoles para su aprobación.

La petición de la hermandad fue presentada el pasado mes de agosto por el hermano mayor de la hermandad, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, y ha dado lugar a la tramitación del expediente municipal, en el que concejalía de Cultura, como órgano instructor, ha emitido un informe favorable a la propuesta de concesión de esta distinción.

El informe destaca la especial y continuada vinculación entre el ayuntamiento de Badajoz y Nuestra Señora de la Soledad, así como el "profundo arraigo que su devoción" tiene en la ciudad desde hace más de tres siglos y medio. En este sentido, señala que la relación entre la Corporación municipal y su Patrona no ha sido únicamente de respeto hacia una devoción popular, sino de una auténtica identificación institucional, expresada a través de distintos reconocimientos y actos de carácter civil a lo largo de la historia.

Con el escudo y la bandera

Esta vinculación se ha mantenido a lo largo de los siglos y ha tenido también distintas expresiones desde el ámbito municipal. Entre ellas destaca la concesión en 1947 del uso del escudo de la ciudad a la hermandad, como testimonio de la identificación entre la corporación y su Patrona. A ello se suma la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Soledad, celebrada el 8 de junio de 2013, y su condición de Patrona de la Policía Local de Badajoz.

Más recientemente, en este mismo año 2026, el ayuntamiento hizo entrega de la bandera de la ciudad a la Virgen de la Soledad, renovando y actualizando un vínculo institucional mantenido durante generaciones.

El expediente continuará mañana, viernes 4 de septiembre, con la celebración de una comisión informativa de Alcaldía extraordinaria, que deberá emitir el correspondiente dictamen sobre la propuesta. Posteriormente, la iniciativa será elevada al pleno extraordinario del Ayuntamiento de Badajoz que se celebrará el próximo miércoles, 9 de septiembre, como órgano competente para adoptar el acuerdo definitivo sobre el nombramiento.

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De este modo, el alcalde da curso a la solicitud formulada por la Hermandad de la Soledad y propone que la Patrona de Badajoz reciba "una de las máximas distinciones honoríficas de la ciudad, como reconocimiento a una relación histórica, institucional y afectiva que forma parte inseparable de la identidad de Badajoz", destaca el ayuntamiento en su comunicado.