Música
Los Yakis actuarán el 19 de septiembre en el Auditorio del Recinto Ferial de Badajoz
El concierto comenzará a las 22.00 horas y las entradas ya están disponibles a partir de los 20 euros
El conocido grupo musical Los Yakis, actuarán en el Auditorio del Recinto Ferial de Badajoz el próximo 19 de septiembre en el escenario de la gira 2026 'Como el aire'. El evento, que cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz, ofrecerá una noche de música en directo protagonizada por la mezcla de flamenco, salsa, rumba y sonidos caribeños característica de la formación.
La actuación de Los Yakis comenzará a las 22.00 horas, pero el público podrá comenzar a acceder al auditorio a partir de las 20.00 horas. Las entradas ya están disponibles en la página web de El Corte Inglés y tienen un precio a partir de los 20 euros, siendo la más cara la Early Entry, que tiene un coste de 55 euros.
El trío madrileño, integrado por los hermanos Daniel, Moisés y Miguel, estará acompañado sobre el escenario por toda su banda para repasar su repertorio y presentar sus últimos temas. La propuesta musical se complementará con la participación de DJ Saavedra, encargado de amenizar tanto las horas previas como el cierre de la jornada, que será a las 02.00 horas.
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