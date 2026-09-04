Anselmo Solana, precandidato a la alcaldía: "Soy la mejor opción del PSOE para provocar el cambio en Badajoz"

Anselmo Solana ya está en la carrera por la candidatura del PSOE a la alcaldía de Badajoz. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz y Poblados Siglo XXI ha presentado este viernes su precandidatura a las primarias socialistas para encabezar la lista del partido en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Lo hace con un objetivo claro: ganar el ayuntamiento y poner fin a más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular. "Creo que soy hoy por hoy la mejor opción que tiene el Partido Socialista en la ciudad de Badajoz para provocar ese cambio y volver a ser la referencia de la gente", ha defendido.

La candidatura de Solana se suma a las de Silvia González, actual portavoz municipal y secretaria general del PSOE local; Concha Baños, concejala; y Fernando López Salazar, que anunció este jueves su intención de concurrir. Son, por el momento, cuatro aspirantes.

Un proyecto desde los barrios

Solana sitúa el movimiento vecinal en el centro de su propuesta: "Mi proyecto es el proyecto de los militantes y de las militantes", ha asegurado. Ha mantenido contacto con colectivos vecinales, culturales, sociales y vinculados al patrimonio.

"Me conozco la ciudad, conozco los barrios, hablo con mucha gente", ha señalado. Desde esa experiencia considera que Badajoz necesita crecer "más y mejor", de forma sostenible y sin aumentar las desigualdades entre barrios.

"Esta ciudad necesita un cambio y necesita un liderazgo", ha afirmado. A su juicio, el PSOE lleva demasiado tiempo en la oposición porque ha perdido parte de la referencia que tuvo entre los ciudadanos. Su objetivo es recuperar ese vínculo con la calle y volver a situar al partido como alternativa de gobierno.

"No tengo aparato ni dependo de la política"

Otro de sus mensajes es la independencia respecto a las estructuras internas del PSOE. "No tengo aparato ni soy de aparatos. Soy la persona que siempre está en contacto permanente escuchando a la gente", ha asegurado.

También ha destacado que no depende de la política para desarrollar su vida profesional. "No tengo mochilas, no dependo de la política", ha afirmado. Sus apoyos son los militantes que han decidido acompañarle.

Anselmo Solana posa junto a su equipo de la precandidatura a la alcaldía de Badajoz por el PSOE. / David Guilherme Carnerero

Una oposición "contundente" al PP

Solana quiere acabar con la etapa de gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Badajoz, que el próximo año cumplirá 32 años. Considera que ese largo periodo ha dejado problemas sin resolver y critica la falta de liderazgo político que, a su juicio, existe en la ciudad.

Por ello reclama un PSOE con una oposición "contundente" y fiscalizadora mientras permanezca fuera del gobierno municipal. Entre sus críticas ha citado las licitaciones públicas, el reparto de las inversiones y distintas actuaciones urbanísticas. "Hay barrios donde se invierte todos los años en los presupuestos municipales y hay barrios donde no se invierte en años", ha denunciado.

El precandidato sostiene que Badajoz avanza fundamentalmente por el impulso de sus ciudadanos y no por una dirección política suficientemente ambiciosa desde el ayuntamiento.

Más peso político para Badajoz

El presidente de la Federación Vecinal también reclama una mayor atención de la Junta de Extremadura a Badajoz. Considera que la ciudad, por su dimensión e importancia dentro de la región, debe recibir una respuesta política acorde a su posición.

Solana ha criticado que la presencia del Gobierno regional no puede limitarse a determinados acontecimientos y ha reclamado respuestas a los problemas de la ciudad. En su opinión, Badajoz necesita un liderazgo capaz de defender sus intereses ante las distintas administraciones.

"Estoy en permanente escucha en la calle"

La escucha es otra de las ideas que Solana repite como eje de su candidatura. "Estoy en permanente escucha en la calle", ha afirmado para reivindicar su conocimiento directo de las demandas ciudadanas.

En este punto ha lamentado que el alcalde de Badajoz nunca haya querido reunirse con él pese a su responsabilidad al frente de la Federación Vecinal.

Si resulta elegido candidato y posteriormente alcanza la alcaldía, Solana promete dedicación exclusiva. "Badajoz necesita dedicación exclusiva", ha afirmado, comprometiéndose a volcarse "24/7" en la ciudad.

Anselmo Solana conversa con un miembro de su equipo de la precandidatura a la alcaldía de Badajoz por el PSOE. / David Guilherme Carnerero

Cuatro aspirantes y votación el 26 de septiembre

La incorporación de Solana y López Salazar, los dos últimos en sumarse, eleva a cuatro los precandidatos a liderar la lista del PSOE de Badajoz en las elecciones municipales de 2027. Para Solana, la concurrencia demuestra que hay militantes dispuestos a trabajar por el partido y la ciudad.

González, Baños y Solana ya se enfrentaron en las primarias de mayo de 2025 para elegir la Secretaría General del PSOE de Badajoz. González obtuvo el 58% de los votos, Baños el 20,68% y Solana el 19,13%.

Ahora el proceso será distinto: la militancia decidirá quién debe encabezar la candidatura socialista al ayuntamiento. Solana ha defendido las primarias como un mecanismo abierto a cualquier militante que cumpla los requisitos.

"Quien hasta ahora ha sido parte del problema no puede ser solución"

Sobre sus rivales, ha evitado valoraciones personales, aunque ha lanzado un mensaje dirigido a quienes ya forman parte de la oposición municipal: "Quien hasta ahora ha sido parte del problema no puede ser solución".

El plazo para presentar precandidaturas termina el lunes. El martes se verificará que los aspirantes cumplen los requisitos y, desde el miércoles, comenzará la recogida de avales. Cada candidatura deberá reunir entre el 15% y el 20% de los apoyos de la militancia para continuar.

Después llegará la campaña informativa y, finalmente, la votación. Los socialistas de Badajoz decidirán el 26 de septiembre quién encabezará la candidatura del PSOE a la alcaldía en las municipales de 2027, salvo que previamente se alcance un acuerdo.

Solana afronta el proceso convencido de sus posibilidades y con una propuesta basada en el conocimiento de los barrios, la independencia de las estructuras internas y la recuperación del vínculo entre el PSOE y la sociedad pacense.