Badajoz busca su rincón favorito

Capturar en imágenes los lugares o paisajes de Badajoz que más gustan a cada vecino o visitante puede tener premio. El ayuntamiento ha convocado una nueva edición del concurso fotográfico en Instagram 'Mi rincón favorito de Badajoz', con el que se busca descubrir la ciudad desde el prisma de quienes la viven y la disfrutan, estimular la creatividad en relación con la fotografía digital, fomentar el uso responsable de las redes sociales y, por supuesto, la promoción turística de la capital pacense.

Por eso, en este certamen tienen las mismas posibilidades la imagen de un atardecer, de una plaza, de un parque, de un rincón poco conocido, un monumento o de un plato con algún manjar de la rica gastronomía local.

Las personas interesadas en participar solo tienen que realizar una fotografía en Badajoz, publicarla en Instagram utilizando los hashtags #mirinconfavorito y #mirinconfavoritodebadajoz y completar el formulario de inscripción. No hay número límite de imágenes, pero si se debe rellenar la inscripción con cada una.

Extensión libre y emoticonos

El texto que acompañe a la imagen -la descripción es de extensión libre y se pueden utilizar emoticones- formará parte de la fotografía y podrá ser valorado por el jurado a la hora de elegir a los ganadores.

El concurso está abierto a todo aquel que lo desee y no importa su lugar de nacimiento, el único requisito indispensable es que la fotografía que se presente haya sido tomada en Badajoz o haga referencia a la ciudad.

Premios y certamen nacional

Habrá dos premios: el primero dotado con 200 euros y el segundo, con 100. La imagen ganadora será impresa en diferentes materiales promocionales, como postales, pegatinas y pósteres.

Además, quien se imponga en el certamen local representará a Badajoz en el concurso nacional 'Mi rincón favorito', en el que se mediarán participantes de toda España. En esta fase, los premios son más cuantiosos: 500 euros para el primer clasificado; 400 euros para el segundo; 300 euros para el tercero; 200 euros para el cuarto; y 100 euros para el quinto. También se otorgarán diez accésits de 50 euros cada uno.

En la anterior edición, 'Mi rincón favorito de Badajoz' recibió más de 350 fotografías y la fotografía ganadora fue de Juan Antequera, que en el certamen nacional obtuvo el segundo puesto.

El plazo para inscribir las fotografías estará abierto hasta el próximo 21 de septiembre. Los premiados de la fase local se conocerán el 27 de este mes y los del nacional se publicarán a partir de esa fecha, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo.