La carrera solidaria 'Badajoz contra el cáncer' espera agotar sus 650 dorsales

Ya hay más de 550 corredores inscritos, pero el objetivo es agotar los 650 dorsales disponibles en esta edición (medio centenar más que la pasada). La carrera solidaria 'Badajoz contra el Cáncer. XIII Homenaje a Antonio Pérez' se celebrará el próximo 13 de diciembre en La Paz, el barrio del vecino a quien se homenajea en esta prueba, dirigente del Club Deportivo Puerta Palmas, socio del Club Maratón e impulsor del deporte base en la ciudad, fallecido en 2010 a causa de esta enfermedad.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 11 de septiembre en la modalidad online (www.pulsaciones,net), mientras que las presenciales, en la tienda Líder Sport de la avenida María Auxiliadora, se podrán realizar hasta el día 8. La cuota para la carrera de 10 kilómetros y la caminata, de 5, es de 15 euros y para las pruebas infantiles, que se vuelven a celebrar tras el éxito del año pasado, de 6 euros.

Además, se puede colaborar con la adquisición de camisetas conmemorativas y el dorsal 0, con 12 euros en ambos casos.

Raúl Montero, presidente del Club Maratón de Badajoz, organizador de esta prueba desde 2023 cuando se retomó tras unos años de parón, ha presentado este viernes la décima tercera edición acompañado por el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Badajoz, Miguel Ángel Mendiano, el diputado de Identidad Cultural, Bienestar Social y Deportes, Ricardo Cabezas, y el concejal de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), Ricardo Cabezas. Todos ellos han animado a los ciudadanos a sumarse a esta cita solidaria y deportiva, que en sus anteriores doce ediciones ha conseguido recaudar casi 55.000 euros para la AECC.

Horarios y recorridos

La carrera 'reina' de 10 kilómetros comenzará a las 10.00 horas, con salida y meta en la avenida República Dominicana, y transcurrirá por la avenida del Guadiana, el paseo Fluvial, el camino del azud de La Granadilla para regresar al punto de partida (serán dos vueltas).

Alrededor de las 10.30 horas arrancará la caminata de 5 kilómetros, también desde la avenida República Dominicana, con el mismo itinerario y una sola vuelta.

Las pruebas infantiles comenzarán a las 11.15 horas y, al finalizar, habrá sorteo de regalos y entrega de premios.

La organización pide a los participantes que vistan las camisetas conmemorativas como gesto de agradecimiento hacia los patrocinadores principales de la carrera, Santos Refrigeración Industrial y Proingo.

El presidente de la AECC ha puesto en valor el trabajo del Club Maratón organizando este prueba, que se ha convertido en una "cita importante" en Badajoz y demuestra que deporte y solidaridad "pueden ir de la mano". Mendiano ha destacado que esta actividad, además de ayudar con fondos a que la asociación pueda seguir ofreciendo a los pacientes y sus familias servicios 100% gratuitos y continuar impulsando la investigación, sirve también para promover los hábitos de vida saludable, que ha recordado, podrían prevenir hasta el 40% de los casos de cáncer que se detectan.

Por su parte, Cabezas ha agradecido la impagable labor de la AECC y ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Badajoz por apoyar su tarea. "Vosotros sois los protagonistas y nosotros, vuestros aliados", ha dicho.

Noticias relacionadas

El concejal de la FMD ha recordado a Antonio Pérez, a quien conoció muy de cerca cuando era adolescente, y ha valorado el trabajo de la AECC. "Ojalá hubiera más colectivos con vuestra impronta e hiperactividad", ha señalado Parejo, quien ha añadido que la carrera 'Badajoz contra el cáncer' abre la intensa temporada de pruebas populares en la ciudad.